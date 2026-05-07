Karlu Řehkovi letos v srpnu končí jeho funkční období. Nového náčelníka generálního štábu vybírá vláda a do funkce jej jmenuje prezident. Finálního adepta musí projednat i sněmovní výbor pro obranu.
Že vláda vybírá ze čtyř kandidátů, potvrdil iDNES.cz premiér Babiš už minulý týden při své návštěvě Asie. Předvybral mu je ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), a to ve spolupráci právě s Řehkou.
„Sedli jsme si nad tím a došlo k vzácné shodě. Pouze jedno jméno, které měl pan generál Řehka na seznamu, jsem tam já neměl, ale automaticky jsem ho začlenil,“ popsal Zůna.
Redakce iDNES.cz nyní z důvěryhodného zdroje zjistila, jaká jména bude Babiš s Pavlem pravděpodobně už při páteční schůzce probírat. Původní horký kandidát z výběru zcela vypadl.