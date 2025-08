Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Vybraný most se stane klíčovým prvkem severní části Pražského okruhu. Přemostění počítá se třemi jízdními pruhy v každém směru, chodníkem a cyklostezkou. Předpokládané investiční náklady činí dvě miliardy korun bez DPH.

Další miliardy spolkne výstava chybějící třicet kilometrů sousedních dálničních úseků, jen náklady na výkup pozemků odhaduje ředitelství dálnic a silnic na deset až patnáct miliard korun.

Návrh Sdružení Stráský, Hustý a partneři a Studio acht. Návrh Valbek.

„Tato mezinárodní soutěž byla historicky první otevřenou architektonickou soutěží svého druhu na dálniční most v České republice,“ popisuje Radek Mátl, generální ředitel ŘSD. Přihlásilo se do ní patnáct soutěžních týmů, z nich vybrala odborná porota pět - v pořadí od prvního do pátého místa.

„Teď nás čeká nejtěžší úkol – vybrat jediné řešení, které skloubí špičkovou architekturu s ekonomickou a technickou rozvahou. Vítězný návrh zapracujeme do projektové dokumentace tak, abychom v roce 2027 mohli zahájit stavbu s cílem dokončit celý Pražský okruh v letech 2030 až 2031,“ upřesňuje Mátl.

Návrh COWI Czech Republic. Návrh 2T engineering a Top Con Servis. Návrh Sdružení ov architekti a V – CON.

„Všechny návrhy představíme veřejnosti na plánované výstavě. Termín a místo konání budou upřesněny v nejbližší době,“ dodává šéf ŘSD.

Podle člena poroty a jejího přezkušovatele Filipa Řehoře musely návrhy splnit řadu podmínek, most nesměl zasahovat do chráněných svahů údolí, ani do řeky, jeho součástí musí být lávka pro cyklisty a chodce.

Nejvýše se v hodnocení poroty umístil návrh Sdružení Stráský, Hustý a partneři a Studio acht. „Vítězný návrh pokládám za zdařilý. Nejméně zasahuje do scenérie vltavského údolí, nepotřebuje pilíře, které by zasahovaly do břehů. Je to velmi organické a cenné řešení,“ komentuje návrh ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Vítěz umístil pilíře do svahů a údolí nechal otevřené, místo pilířů má most ocelová táhla, které snižují napětí. Jeho rozpětí je čtyři sta metrů, kraje mostu jsou z betonu, lehčí prostředek naopak z oceli. Z návrhů byl ale nejnákladnější.

Do finálové pětice porota vybrala dále návrhy studií Valbek, Cowi Czech Republic, 2T engineering a TOP CON Servis a Sdružení ov architekti a V-NOC.