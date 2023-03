Hladík se stane ministrem. Prezident Pavel ho jmenuje, což Zeman odmítal

Pověření vést ministerstvo měl tak již od začátku listopadu ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Marian Jurečka.

Lidovci navrhli Hladíka poté, co Anna Hubáčková loni v říjnu oznámila, že opustí vládu ze zdravotních důvodů.

Na nominaci místopředsedy své strany Hladíka lidovci trvali i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři. I premiér Petr Fiala vyčkával do konce roku na další postup policie. Ta ale Hladíka z ničeho neobvinila.

Zeman vedle brněnské kauzy vyčítal Hladíkovi i nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí. KDU-ČSL poukázala na rozpor Zemanova počínání s českou Ústavou. Pokud by do konce Zemanova mandátu na Hradě zbýval delší čas, trvali by na kompetenční žalobě. S premiérem Petrem Fialou se ale nakonec domluvili, že to kvůli blížícímu se střídání na Hradě nestojí za to.