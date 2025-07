Česko dostává novou tvář. Novému vizuálu státní správy dominuje bílý lev

K dubnu příštího roku se má identita začít používat. Podle ministra Lipavského totiž každý úřad na státní úrovni komunikuje jinak. „Má jiné logo, barvy a styl. Samozřejmě to komunikaci komplikuje. Může to vést k nedůvěře a v některých případech i ke zneužití, protože je pro podvodníky jednodušší vytvářet třeba nová loga a tvářit se jako stát,“ vysvětlil Lipavský.

Jednotnou vizuální identitu veřejných institucí mají podle něj například v Británii, Nizozemsku, Německu či ve Švédsku.

Návrh jednotného vizuálního stylu připravilo ministerstvo zahraničí ve spolupráci s resorty pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu a úřadem vlády. „Zadání vytvořilo soutěž, která byla anonymní, transparentní a otevřená,“ uvedl ministr Lipavský. Návrhy posoudila porota složená z odborníků i zástupců ministerstev.

Nový styl vytvořilo na základě veřejné soutěže známé studio Najbrt.

„Jedním ze zásadních kritérií bylo, aby to nejen splňovalo nejvyšší nároky na grafický design, jak soudobě, moderně, tak udržitelně, ale aby to udržovalo i všechny heraldické náležitosti, nezasahovalo to negativním způsobem do státních znaků a aby to i typograficky odpovídalo určitému étosu, který se má se státní správou nést,“ uvedl šéf diplomacie.

Kromě nového loga mají vzniknout nová pravidla pro tiskoviny, weby, úřední dokumenty i digitální služby.

Ministerstvo zahraničních věcí @mzvcr Představujeme nový jednotný vizuální styl státu. Důvěryhodnost, přehlednost a profesionální vystupování veřejných institucí – to vše sjednocujeme pod jednu vizuální identitu. https://t.co/r0AsJGcwMu oblíbit odpovědět

„Neznamená to, že by se všechna ministerstva a všechny úřady okamžitě přebarvily. Bude tam plán postupného náběhu tak, jak se budou třeba obnovovat různé webové prezentace, vizitky nebo jiné propagační materiály,“ uvedl Lipavský.

„Dlouhodobě se bude jednat o úsporu, protože dneska si jednotlivé instituce nechávají vytvářet vlastní grafické manuály. Je možné, že tam budou nějaké opravdu mírné náklady v době přechodu, ale má to i hodnotu sjednocené komunikace,“ dodal ministr. Cena metodiky a návrhu stylu se podle něj vešla do tří milionů korun.

Vláda kývla na novelu Ústavy o rozpočtové odpovědnosti, nemá čas ji prosadit

Vláda kývla i na novelu Ústavy, která by uložila státu a samosprávám dbát na zdravé a udržitelné veřejné finance.

„Navrhujeme do Ústavy vložit jednu jednoduchou větu,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Zbyněk Stanjura. „Nechceme, aby se opakoval rozvrat veřejných financí,“ prohlásil.

Jde ale spíš jen o politické gesto. Nebude nyní v parlamentu přijata, protože se na počátku října uskuteční volby do Sněmovny. Koalice ani nemá ve Sněmovně potřebnou ústavní většinu 120 hlasů.

Premiér Petr Fiala už v pondělí připustil, že na novelu není dost času ani hlasů. „Má to důležitý symbolický rozměr, a to poukázat na rozpočtovou odpovědnost,“ řekl. „Je to dobrý vstup do debaty pro příští volební období,“ uvedl Stanjura po jednání vlády.

Vláda projednávala i materiál o pomoci zemědělcům, kterým loňské povodně zničily pole nebo je připravily o hospodářská zvířata, a také zprávu o stavu digitalizace stavebního řízení.