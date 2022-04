Urážky a úpěnlivě žadonící moderátor. Debata o uprchlících se zvrhla

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podle Majerové svou vstřícností k ukrajinským uprchlíkům zapomíná na české občany. „Máme tu přes 17 tisíc zaregistrovaných dětí z Ukrajiny. Podle platné legislativy by měly být přijaty do mateřských a základních škol nejdříve naše děti, ale neděje se to. Mně z Olomoucka píšou lidé, jejichž děti nemohou nastoupit do mateřské školky, a to na úkor Ukrajiny,“ uvedla.

S tím Novotný nesouhlasil. Podle něj Řeporyje problém s kapacitami nemají. „Já jsem zřizovatel jedné školy a školky a zvládáme to. Máme dokonce kapacitu, že můžeme udělat kurz na učení češtiny. Bavíme se teď o válečných uprchlících. Je humanitární krize. Ukrajinské děti u nás to zvládají, některé poráží naše lemply. Polovina Ukrajinek má zaměstnání,“ řekl komunální politik, kterého někteří spolustraníci chválí za jeho zapálení pro řešení současné situace.

Spíš než na položené otázky se ale Novotný zaměřil na exposlankyni Majerovou, kterou tituloval výrazem koště, kvůli čemuž ho moderátor Petr Suchoň neustále okřikoval. „Pavle, prosím, nedělej to, už dost,“ prosil svého exkolegu ze společného působení na Nově. Majerová Zahradníková naoplátku řekla o Novotném, že je ubožák.

„Chování pana Pavla Novotného nebudeme komentovat,“ reagovala mluvčí ODS Adéla Valentová na žádost CNN Prima News o vyjádření k chování svého člena.

Hosté se mimo jiné vyjadřovali také ke čtvrteční cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) do Kyjeva. „Jsem zvědavá, jestli nám z Ukrajiny nepřijede místo Tchajwance Ukrajinec. Pan Vystrčil by si měl uvědomit, že je v první řadě Čech, a hájit tak ČR, podle toho by se měl chovat,“ kritizovala Majerová. Ve svém vyjádření tak připomněla senátorovu cestu na Tchaj-wan z roku 2020.

I když se ruští vojáci na začátku dubna stáhli z Kyjevské oblasti, Novotný stále Vystrčilovu cestu považuje za nebezpečnou. Gesto, které má podpořit Ukrajince, však pochválil.