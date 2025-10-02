Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili po třech měsících z vězení

  8:19
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu trestu nastoupil ve vězení na pražské Pankrác
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení na pražské Pankráci. Odpyká si tři měsíce za porušení podmínky. (2. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Podmínku dostal čtyřiačtyřicetiletý Novotný za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

Novotný pro deník Blesk oznámil, že ve vězení se stihl za kázeňské prohřešky dostat i na samotku a za tři měsíce obdržel celkem pět trestů kvůli nevhodnému chování.

„Trest jsem celý dojel ve věznici s ostrahou ve vysokém stupni zabezpečení, kdyby si někdo myslel, že to byl fešácký kriminál,“ napsal politik pro Blesk.

Podotkl také, že ve vězení nejvíce času trávil cvičením, četbou a hraním šachů se sedmadvacetiletým zápasníkem Tadeášem Růžičkou, který se do vězení dostal za napadení.

Na návrh státního zástupce byl Novotnému podmíněný trest odnětí svobody změněn na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Starosta Řeporyjí Novotný převrátil na dálnici přívěs, má platný zákaz řízení

Novotný proti rozsudku podal stížnost, tu však nakonec stáhl a rozhodl se do vězení nastoupit.

Při nástupu do vězení v červenci pro iDNES.cz prohlásil, že se těší na spoustu pozitivních zážitků. K tomu připomněl, že ve stejné věznici na Pankráci, kam nastupoval, seděl Gustáv Husák nebo Václav Havel.

„Původně jsem měl nastoupit na Ruzyni, ale rozhodl jsem se nastoupit tady na Pankráci,“ dodal tehdy politik. Novináře nechal při nástupu nahlédnout do své tašky, kterou si nesl s sebou. Měl v ní knihy, tabák nebo dopis od svého dítěte a rodinné fotografie.

Pavel Novotný ještě před nástupem do vězení pozastavil své členství v ODS a v červnu oficiálně rezignoval na pozici starosty v městské části Praha-Řeporyje. „Rozhodl jsem se vyvodit odpovědnost,“ vysvětlil Novotný při jednání zastupitelstva. Novým starostou se stal David Roznětinský.

2. července 2025
