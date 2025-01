Empatický, ale bez konkrétních řešení, hodnotí novoroční projev politologové

„Většinou bývám k projevům politiků hodně kritický, ale v tomto projevu mi nic zásadního nechybělo,“ zhodnotil Jelínek. Nejvíce ocenil, že Petr Pavel hovořil o potřebě vyrovnávat rozdíly mezi regiony.

Podle Jana Kubáčka se novoroční projev prezidenta nesl v duchu jeho předchozích proslovů. Ocenil klidný tón a vyjadřování. Oproti letošním novoročním projevům Andreje Babiše (ANO) či premiéra Petra Fialy nepřiléval olej do ohně.

„Bylo to ale frázovité, velmi obecné. Očekával bych, že tam zazní mnohem více domácích témat a také konkrétní řešení. Že řekne, jak by chtěl ty problémy řešit a jak tomu může jako prezident pomoci,“ hodnotí Kubáček.

Jelínek zdůraznil důležitost toho, že je prezident ochotný být součástí debaty s politiky a odborníky v nejzásadnějších problémech. „Je vidět, že se poučil z předchozích dvou let prezidentství a našel si svoje místo jak v uspořádání ústavních institucí, tak ve svém vztahu k občanům,“ řekl Jelínek.

Ve své kritice poměrů v politice by podle politologa mohl být pouze konkrétnější vůči vládě či opozici. „To ale mohl udělat zcela záměrně a dal si velmi záležet na tom, aby ho nikdo nemohl nařknout z toho, že někomu straní,“ myslí si Jelínek. „Já jsem z toho cítil především to, že bychom měli být na politické strany přísnější a pečlivě zvažovat, komu hlas dáváme,“ zakončil.

Jak se vám líbil novoroční projev prezidenta Petra Pavla? celkem hlasů: 2453 Líbil se mi, zaznělo vše podstatné 38 %(924 hlasů) Průměrný projev, nenabídl nic nového 5 %(118 hlasů) Vůbec se mi nelíbil 58 %(1411 hlasů)

Kubáček byl v tomto ohledu kritičtější. „Přeci jen je v úřadu už dva roky. Očekával bych od něho více než pouhé hledání prostoru pro prezidenta, ale také již i konkrétní naplňování jeho cílů a role hlavy státu. Měl by být tím mediátorem, který bude přivádět politiky k pracovnímu stolu k debatě a aby nepřehlíželi konkrétní témata. A že bude zdůrazňovat také domácí témata, nejen geopolitická,“ hodnotí.

„Ocenil bych, kdyby stejně vehementně jako obhajuje euro, obhajoval i témata dostupnosti služeb státu, zdravotnictví či školství. Tedy to, co se týká každého z nás a také budoucnosti naší země,“ dodal Kubáček.

Podle Kubáčka má ale určitě prezidentský novoroční proslov smysl. „Je to dlouhodobá tradice, mám pocit, že občané tento typ projevu i očekávají. Bohužel nezažíváme ‚superinflaci‘ pouze v ekonomice a životních nákladech, ale také v projevech politiků. V tomto ohledu bych ocenil předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, že touto cestou nešla. Dnes má kdejaký politik pocit, že by měl vystoupit s projevem, často tomu pak ale neodpovídá forma, obsah a ani provedení,“ řekl.

Ve vyšším počtu proslovů politiků na Vánoce či Nový rok vidí snahu o zviditelnění. „Spousta těch politiků má pocit, že když mají prezidentskou ‚desitiminutovku‘, tak jsou něco jako prezident. Tím, že to dnes ale dělá leckterý druhý politik, to ale ztrácí hodnotu a význam. Myslím, že kdybychom zůstali u projevu pana prezidenta, úplně by to stačilo,“ zakončil Kubáček.