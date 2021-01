Premiér Andrej Babiš vystoupí k občanům se svým novoročním projevem

Vystrčil řekl, že v těžkých chvílích se pozná, kdo není pouhý populista, ale skutečný politik, který je na sebe ochoten vzít odpovědnost i za cenu hrozící ztráty popularity.

„Jsme schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ. Nepropadejme malomyslnosti, podlézavosti, deziluzi nebo pasivitě, které jsou často přiživovány úmyslně šířenými dezinformacemi nebo pomluvami,“ uvedl předseda Senátu.

Vystrčil a po něm i šéf Sněmovny Radek Vondráček vyzvali lidi, aby se nechali očkovat. Předseda Sněmovny vybídl lidi, aby se neztráceli v záplavě negativních zpráv z online koronavirového zpravodajství. Neměli by podle něj přenášet politické střety do soukromého života - domů, do práce, mezi sousedy. „Více spolu mluvme, více se poslouchejme, i když spolu nesouhlasíme,“ řekl Vondráček.

Premiér Babiš před rokem v novoročním projevu řekl, že Česko prožívá jedno z nejšťastnějších období. „Nemáme se čeho bát. Čeká nás skvělé období,“ řekl Babiš.

Nikdo v České republice v té době ještě nevěděl, že rok 2020 bude zejména ve znamení boje s pandemií koronaviru.