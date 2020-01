Chovejme se slušně, noblesně a spravedlivě, přejí Čechům osobnosti

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

Stojíme na prahu roku 2020 a máme příležitost se nejen ohlédnou zpět na léta uplynulá, ale i na nastávající nový rok. Přál bych všem, se kterými sdílíme život na této planetě, aby žili ve spravedlivém světě, ve kterém je svět bez válek podmíněn vzájemnou pospolitostí, schopností naslouchat druhým, mít pochopení pro odlišné názory a pomáhat všem, kteří trpí – ať již osamělostí, nemocí anebo materiální nouzí.

Všichni máme šanci na lepší život, neváhejme jí využít. Přejme lepší život nejen svým spoluobčanům, ale všem lidským bytostem na této planetě, kterým se nedostává té možnosti žít ve svobodě, kterou my máme ve své vlasti již třicet let. Naše životy i náš svět budou lepší, když se všichni vrátíme k ušlechtilému cíli, kterým je život v humanitě, solidaritě, vzájemném porozumění a lásce. Jenom tak bude náš svět skutečně spravedlivý a spravedlnost je tím nejcennějším, o co stojí usilovat.

Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu

Povídejme si spolu, komunikujme, chovejme se k sobě slušně. Snažme se nejprve jeden v druhém hledat to dobré. Svět je plný negativních zpráv, anonymita sociálních sítí je jen znásobuje. Svobodu slova si mnozí vykládají tak, že mohou na kohokoli bezdůvodně a bez znalostí veškerých souvislostí zaútočit. A nenesou přitom žádné následky.



Přál bych české společnosti, aby se do ní vrátila noblesa, etika a vzájemný respekt. Jako soudce se denně setkávám s tím, že svět není černobílý. Až pečlivým studiem spisu občas přicházím na to, že můj prvotní úsudek nebyl zcela správný. Příslovečnou špatnou náladu ve společnosti si vytváříme sami. Každý z nás má na to vliv. Tak s tím pojďme něco každý sám za sebe udělat.



Lenka Bradáčová, Vrchní státní zástupkyně v Praze

Vážení čtenáři, rok 2020 bude zcela jistě rokem dalšího vzestupu informačních technologií, chytrých mobilů, hodinek a všech těch dalších zařízení, která nám mají zprostředkovat rychlou zprávu. Přála bych nám všem, aby byla nejen rychlá, ale také pravdivá. Bez nás samých to však půjde těžko.

A tak se tedy nevydávejme internetu všanc, nevzdávejme se lehkomyslně svého soukromí, mysleme na odpovědnost spojenou s námi prezentovanými názory, přemýšlejme, zda jimi nepoškozujeme a neubližujeme jiným. Snažme se, aby znovu platilo, že umění vést diskusi je síla ne slabost, a že lež nemá ve veřejném prostoru své místo. Tedy se jednoduše snažme, aby technický pokrok sloužil nám a ne my jemu.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

Přeji naší společnosti, nám všem, abychom neztráceli chladnou hlavu, smysl pro humor, zdravý rozum a věděli, co je v životě opravdu důležité. Zdraví, rodina, přátelé, vzdělaná společnost a lidé, kteří spolu mluví, vzájemně si naslouchají a pomáhají si. Univerzita Karlova k tomu rozhodně chce a bude i v příštím roce přispívat.

Naším cílem je excelentní věda, vynikající studenti, ale také zodpovědná instituce, která otevírá a nabízí společnosti diskusi a návrhy řešení k tomu, co nás trápí a co spolu můžeme vyřešit. Važme si toho, že žijeme v krásné, bezpečné a úspěšné zemi. A že se nám daří. Mnoho generací před námi demokratickou společnost a svobodu nezažily. My to štěstí máme.

Jaroslav Kubera, předseda Senátu

I v následujícím roce bude naší nejcennější hodnotou svoboda. Přál bych všem občanům, aby žili podle sebe a svých představ a nenechali si diktovat standardy a pravidla uspěchané internetové doby. Lidskou komunikaci nám sociální sítě plné nenávisti a závisti určitě nenahradí.

S trochou nadsázky se dá říci, že i v roce 2020 bude platit „jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet“ – svobodu má každý z nás, ale ne vždy s ní umíme naložit, vážit si jí a také ji dopřát ostatním. Přeji proto čtenářům a čtenářkám svobodný rok 2020!

Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny

Přeji všem Čechům, Moravanům a Slezanům do nového roku zdraví a štěstí. A samozřejmě také úspěch a zlepšení životní situace. Naší zemi se daří a je na nás politicích snažit se, aby z onoho bohatství měli lidé co nejvíce. Takže opravdu moc přeji našim občanům, abychom se v parlamentu nezabývali nesmysly, ale využili čas k tomu dělat věci, které jim opravdu pomohou. Sám pro to udělám maximum.



Nakonec, ale ne v poslední řadě přeji všem babičkám a dědečkům, všem maminkám a tatínkům a všem dcerám a synům co nejlepší vztahy v rodině. Rodina je totiž základ. A rozdílné názory nebo třeba spory kvůli politice by neměly zničit porozumění, solidaritu a toleranci mezi blízkými lidmi. Šťastný nový rok!

Andrej Babiš, předseda vlády

Chci vám všem popřát, ať máte to štěstí dělat to, co vám dává radost, co přináší vašemu životu smysl. Ať je každý den nového roku pro vás plný uspokojení a dobrého pocitu, ať už z práce nebo z čehokoliv jiného, na čem vám záleží. Protože plný život žijeme tehdy, když jsme šťastní a spokojení z toho, co děláme. A když nás třeba někdo pochválí. Řekne, že nás má rád.



A k tomu je nejlepší jedna důležitá věc v životě. Říká se jí rodina. Mít děti. Čím víc dětí budeme mít, tím líp se budeme mít. Protože víte, co je zajímavé? Každý člověk se chce mít dobře. Neznám snad nikoho, kdo by se nechtěl mít dobře. Tak přeju, ať se VY dobře máte! Hodně lásky a zdraví vám i vašim blízkým a všem, co máte rádi.