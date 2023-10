Obrana mění koncepci péče o válečné veterány. Podpoří i rodiny vojáků

Celkem je 16435 novodobých válečných veteránů, z toho je 15 444 mužů a 1053 žen. O status se nepřihlásilo zhruba 500 vojáků, zejména z dřívějších misí UNPROFOR v bývalé Jugoslávii.

Nejpočetnější skupinou jsou veteráni ve věku 41-45 let, je jich 3 821, naopak, nejméně početní jsou armádní nováčci do 25 let, kterých je 8.