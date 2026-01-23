Novinka v placení alimentů. Na dlužníky se chystají profesionální vymahači

Zuzana Stiboříková
  5:00
Novela občanského zákoníku přichází v novými nástroji, jak získat peníze od rodičů, kteří dluží na výživném. Samoživitelé mohou peníze od dlužníků získat rychleji, když pohledávku postoupí specializované firmě. Může vést „přeprodání“ dluhu ke zneužití?
Neplacení výživného na děti už nově není trestný čin.

Neplacení výživného na děti už nově není trestný čin. | foto: Profimedia.cz

Legislativní úpravy v oblasti výživného na děti platné od 1. ledna 2026, jsou předmětem mnoha diskusí a obav. Novela trestního zákoníku totiž dekriminalizuje neplacení výživného, novela občanského zákoníku naproti tomu zavádí další nástroje, které mají s vymáháním pomoci.

Každý rodič má vůči dítěti vyživovací povinnost od narození až do doby, kdy je schopno samo se živit, a to bez ohledu na věk. Při stanovení výše výživného se zohledňují nejen potřeby dítěte, ale také možnosti rodiče, protože každé dítě má právo podílet se na jejich životní úrovni. Na tom aktuální změny v oblasti občanského i trestního práva nic nemění.

I tak je ale neplacení alimentů, přesněji „zanedbání povinné výživy“ u nás jedním z nejčastějších trestných činů. Trestní stíhání možná funguje jako varovně vztyčený ukazováček, samo o sobě ale vrácení dlužné částky oprávněnému nezajistí, zejména pokud dojde k odsouzení. Nově je neplacení alimentů trestné jen v případech, kdy kvůli tomu hrozí dítěti nebo jiné oprávněné osobě nouze.

Jak se dá vymáhat výživné?

Od Nového roku přibyly nové možnosti, jak si na neplatiče došlápnout.

  • Možnost postoupit dlužné výživné za úplatu – tedy „přeprodání“ pohledávky třetí osobě, která ji následně vymáhá. Samoživitelé pak dostanou peníze ihned v plné částce a nový majitel pohledávky ji vymáhá od dlužníka. Zákon pak přesně uvádí, že tzv. úplata musí být „ve výši nejméně jistiny“, což má zajistit, aby rodič dostal dlužné výživné v plné výši a nový věřitel nezískal pohledávku za nižší cenu, než je její skutečná hodnota.
  • Možnost stanovit u dlužného výživného vyšší úrok z prodlení – což má motivovat ke včasnému placení.

Ačkoli má tento tah za cíl zjednodušit situaci samoživitelů a samoživitelek, kteří nemají na dlužníky dostatečné páky a spolu s dětmi se pak ocitají na hraně existenčního minima, objevují se i kritické hlasy. Zákon obsahuje pojistky proti zneužití, tedy minimální výši, za kterou smí nabyvatel pojistku odkoupit, aby nedocházelo ke spekulativním nákupům pohledávek výrazně pod jejich skutečnou hodnotu. Existují však obavy z rizika obchodu s chudobou a toho, že se dlužníci propadnou do ještě neřešitelnější dluhové propasti.

Kromě nástrojů ohledně pohledávek nepřináší „rozvodová novela“ v oblasti alimentů žádné převratné změny, pouze některé věci zpřesňuje. Krokem vpřed, který by mohl situaci kolem výživného usnadnit, je například zohlednění toho, jak se bude situace měnit v dohledné budoucnosti.

Například u předškolního dítěte vycházel soud až dosud z jeho stávající situace a finančních nároků. Po změně poměrů v souvislosti s nástupem do školy a navýšením nákladů bylo nutné otázku výživného znovu otevřít. Zohlednění blízké budoucnosti, které je v novele zakotveno, pak v tomto případě umožňuje rovnou stanovit výživné s výhledem na brzký nástup dítěte do školy. Nebude pak nutné znovu absolvovat řízení o úpravu poměrů, které zatěžovalo rodiče i systém.

Novinka v placení alimentů. Na dlužníky se chystají profesionální vymahači

