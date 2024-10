Ověřovat pacienty v registru zbraní? Ano, ale musí to jít elektronicky, míní lékaři

Změny vítá například předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, protože praktici tak už nebudou jediní lékaři, kteří mohou tuto informaci brát v potaz. „Ostatní doktoři to nevědí. Pokud pacient přijde k psychiatrovi a ten se bude moct podívat, jestli pacient má zbroják, a bude moct pracovat s touto skutečnosti jako s objektivním údajem, tak to bude určitě výhoda,“ vysvětlil.

S tím souhlasí také ředitel Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Jan Křen. „Já bych byl samozřejmě pro,“ uvedl s tím, že se neobává, že by změny znamenaly administrativní zátěž.

„Pokud by to fungovalo na elektronické bázi, tak by to asi nebyl problém. Kdyby to šlo zanést do systému, který nyní používáme, tak by to bylo jednoduše součástí vyšetření pacienta. Bylo by to jedno kliknutí,“ zauvažoval Křen.

Výhrady k novele má ale například předsedkyně Psychiatrické společnosti Simona Papežová. „Aktivně nahlížet do registru zbraní, natož u všech pacientů, je zcela nereálné. Vzhledem k časové dotaci na jednoho pacienta v ambulantní péči není možné se zjišťování, zda pacient je či není držitelem zbraně, věnovat,“ uvedla.

Její společnost upozorňuje, že současný návrh novely bude pro lékaře představovat zátěž.

„Mělo jít naopak o propojení registrů tak, aby se nám informace o držení zbraně automaticky zobrazila. Pokud by registry a informační systémy byly takto propojené, bylo by to přínosné, kdy u pacientů se závažnými diagnózami by tato informace byla zásadní jak pro psychiatry, tak pro praktické lékaře, abychom riziko vyhodnotili a konali v souladu s legislativou,“ dodala.

Podle návrhu by nově měli lékaři povinnost prověřovat pacienty v centrálním registru zbraní v případě, že by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mohli být se zbraní nebezpeční svému okolí.

„Nyní se navrhuje stanovit jednoznačnou povinnost lékaře ověřit, zda pacient, který trpí takovou nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly jeho způsobilost nakládat se zbraněmi či municí, je oprávněn zbraň či munici držet, či není,“ uvedl ministr Rakušan k novele.

Modelově, když psychiatr vyšetřuje agresivního pacienta, tak by se měl automaticky podívat, jestli dotyčný náhodou nevlastní zbraň.

Návrhem vláda reaguje na tragédii, která se stala loni v prosinci na Filozofické fakultě UK v Praze, kdy byl střelec držitelem zbraní, přestože navštěvoval psychiatričku. Návrh nyní míří do závěrečného hlasování, a pokud ho poslanci přijmou, začne platit od roku 2026.

Zákaz tlumičů

Ministr Rakušan předložil společně s dalšími pěti poslanci také návrh, který by zakazoval tlumiče na krátké zbraně, tedy pistole a revolvery. „Jedná se o pozměňovací návrh, který by zásadním způsobem omezil držení tlumičů hluku výstřelu tak, že tlumiče určené pro krátké zbraně budou zcela zakázány pro běžné použití. Zároveň se výrazně zpřísní nabývání ostatních tlumičů,“ vysvětlil Rakušan.

Dodal, že tlumiče by mohly být nově považovány za zbraně kategorie C, které by museli vlastníci hlásit. Dosavadní majitelé tlumičů pro pistole a revolvery by je mohli držet do ukončení jejich omezené životnosti.

K návrhu měli výhrady někteří členové opozice. Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička například namítl, že pokud si lidé budou chtít tlumič ke zbrani koupit, mohou zákon obejít a pořídit si ho v Polsku nebo ve Slovinsku.

Jeho stranický kolega Hubert Lang také regulaci zpochybnil a argumentoval tím, že za vraždu může vždy vrah, nikoli tlumič.

Během jednání poslanci hnutí ANO znovu navrhli, aby žadatelé o zbrojní průkaz museli povinně vyplnit prohlášení o jejich zdravotní způsobilosti, které by posuzující lékař mohl porovnat s lékovými záznamy a případně nařídit odborné vyšetření (dnes stačí formální razítko od doktora).

Chtějí také zpřesnit povinnost lékařů specialistů, kteří by měli poskytovat informace o vyšetření a léčbě držitele zbrojního průkazu jeho praktickému lékaři. Dále také chtějí omezit právo policie zajistit při podezření volně prodejné zbraně typu vzduchovek a airsoftových či historických zbraní, které nepodléhají registraci.

Další úpravy by měly nastat také od roku 2028, kdy by se měl zavést nový způsob evidence zbraní a střeliva s využitím čárových kódů nebo QR kódů v Centrálním registru zbraní. Policie by tak měla mít od prodejců zbraní a střeliva snazší přehled o tom, kdo a jaké zbraně a střelivo nakupuje a v jakém množství.