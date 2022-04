ANO je připraveno bránit přijetí změny zákona o střetu zájmů i obstrukcemi

Změnu zákona navrženou poslanci vládních stran chce pětikoalice projednávat v pátek. Návrh počítá se zpřísněním pravidel pro vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek.

Novela má zabránit poslancům, senátorům nebo členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se vztahovat na skutečného majitele médií, nikoli na ovládající osobu. Podobně má platit omezení u veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek.

Média by politici nesměli podle předlohy převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Funkcionáři, který by se dopustil přestupku prostřednictvím firmy, by mohl dohledový úřad uložit podle návrhu sankci až do tří procent aktiv této společnosti. Před pokutou by úřad navíc nejprve uložil vhodné opatření, například prodej média.

„Další zpřísňování povede k dalšímu odlivu a poklesu zájmů o politiku v České republice. Na klubu jsme připravili vlastní verzi zákona,“ řekl na tiskové konferenci ANO Radek Vondráček.

Ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání veřejných zakázek, dotací a investičních pobídek se do zákona o střetu zájmů dostala začátkem roku 2017. Šéf ANO Andrej Babiš po přijetí zákona vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Součástí holdingu Agrofert je i mediální dům Mafra, pod nějž patří i portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

Novela předložená skupinou koaličních poslanců v čele s předsedou pirátského klubu Jakubem Michálkem upravuje i nahlížení do majetkových oznámení veřejných funkcionářů, a to v reakci na verdikt Ústavního soudu. Majetková oznámení politiků by měla být v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti.

Zákon o střetu zájmů se podle novely nemá vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí. Dřívější údaje o nich bude muset ministerstvo spravedlnosti do dvou měsíců od účinnosti zákona z registru vymazat.