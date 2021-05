Na lov s lukem a šípy, navrhuje poslanec. Dobré tak pro pytláky, bouří se jiní

„Lukostřelba je tichá, vysoce efektivní. Zvěř po zásahu šípem zemře rychle. Dnešní luky jsou stejně efektivní jako kulovnice. Lov lukem by umožnil eliminaci přemnožené zvěře a jiných živočichů v příměstských a jiných problematických oblastech, a to způsobem, který nevyvolává negativní reakce občanů, zejména díky absenci hluku při výstřelu,“ argumentuje poslanec za STAN Petr Pávek, který novinku do zákona prosazuje.

Umožnění lukostřelby jako způsobu lovu učiní myslivost atraktivnější pro mládež a pro lidi, kteří by se jinak k myslivosti nedostali. Petr Pávek (STAN) poslanec, autor novely