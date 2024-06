Prezident Pavel podepsal nové vymezení znásilnění i zvýšení příspěvku na péči

Zpřísnění podle principu „ne znamená ne“ přinese od ledna novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Předloha upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití.

Nesouhlas s pohlavním stykem by oběť nemusela projevit podle novely pouze slovem, ale postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Předloha počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení.

Pojetí trestného činu znásilnění podle principu „ne znamená ne“ pokládá ministerstvo spravedlnosti za přiléhavější než pojetí založené na chybějícím aktivním souhlasu s pohlavním stykem. Některé státy koncept „ano znamená ano“ uplatňují.

Trestný čin znásilnění bude podle předlohy nově zahrnovat pouze soulož a jiné penetrační činy. Méně závažné sexuální praktiky bude v trestním zákoníku zahrnovat nový samostatný čin sexuální útok. Použití zbraně povede u sexuálního útoku i u znásilnění podle novely k vyšší trestní sazbě. Sexuální nátlak má patřit mezi činy, jejichž nepřekažení je trestné, obdobně jako nepřekažení pohlavního zneužití. Skutková podstata sexuálního nátlaku se rozšíří o zneužití něčí tísně.

Růst příspěvku

Příspěvek se od července zvýší o zhruba desetinu až dvě pětiny. Růst částek předpokládá koaliční novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Předloha obsahuje také změny, které by měly podpořit poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich domácím prostředí.

Příspěvky na péči vzrostou podle novely ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých. Nejnižší dávka, tedy v prvním stupni závislosti, zůstane na současné úrovni. Ve Sněmovně se to stalo terčem kritiky opozičních hnutí ANO a SPD i s ohledem na záměr ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit od pololetí maximální ceny, které mohou lidé za sociální služby platit. Návrhy opozičních poslanců, které zahrnovaly i zvýšení příspěvku i v prvním stupni závislosti, Sněmovna koaliční většinou odmítla.

Podezřelí mladší 15 let získají více práv

Děti mladší 15 let získají více práv v případě, že se jejich počínáním bude zabývat policie. Policisté jim budou muset zajistit přítomnost advokáta už při prověřování činu. Počítá s tím nově podepsaná novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Předloha bude účinná od července. Opatření si podle odhadu ministerstva spravedlnosti vyžádá 23 milionů až 25,5 milionu korun ročně.

Spotřebitelé se budou moci domáhat nároků společně

Spotřebitelé a drobní podnikatelé získají právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Hromadné žaloby uzákoní předloha, kterou v pátek Pavel podepsal, stejně jako soubor novel souvisejících zákonů. Hromadné žaloby se mohou týkat zejména případů, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem a mikropodnikům soudit vzhledem k nákladům řízení. Zákon nabude účinnosti od následujícího měsíce potom, co vyjde ve sbírce.

Usnadnění zapojení zubních lékařů ze států mimo EU

Novela má usnadnit zapojení zubních lékařů ze států mimo EU do poskytování péče v ČR. Úprava, kterou inicioval Senát, má v reakci na nedostatek zubařů v ČR umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Česká stomatologická komora (ČSK) změnu dlouhodobě odmítá.

Den vstupu ČR do EU bude povýšen na významný den

První květen bude od příštího roku ze zákona nejen státním svátkem, ale také významným dnem vstupu Česka do Evropské unie. Změna má podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) symbolicky připomenout letošní dvacetileté členství ČR v unii.

Zlepšení dohledu krajů nad archeologickými výzkumy

Lepší dohled krajů nad archeologickými výzkumy má přinést vládní novela památkového zákona. Norma má také zajistit digitalizaci památkové péče. V katastru nemovitostí díky ní navíc přibudou u objektů i údaje o památkové ochraně.