Karanténa přes SMS nestačí, říká právník. I další kritizují pandemický zákon

Dostál v CNN Prima News řekl, že jedním z problémů je ukládání karantén přes SMS. Dosud platilo, že karanténu nebo izolaci musí vystavit praktický lékař nebo hygienické stanice. Podle novely zákona by to ale nebylo nutné. Dostál poukázal na to, že by ji pak mohl vystavit prakticky kdokoliv.

Možnost udělení karantény prostřednictvím telefonátu nebo SMS zprávy označil Dostál za strojové. Problém nastává, když se po telefonátu nebo obdržení SMS člověk izoluje doma společně s rizikovou skupinou, například se seniory.

„Důvod, proč by člověka měl někdo před uložením izolace nejdřív vidět, je ten, aby zjistil, jestli vůbec izolovat potřebuje. A popřípadě kde,“ řekl Dostál. Jako příklad uvedl smrt zpěvačky Hany Horké.

Zpěvačka folkové kapely Asonance zemřela s covidem 17. ledna. Odpůrkyně očkování přitom pouhé dva dny před svou smrtí na Facebook napsala, že covid již měla. „Ano, jsem prodělanec. A přežila jsem i zbloudilou deltu,“ napsala.

Novelu pandemického zákona, který předkládá současná vláda pětikoalice, už kritizovala také část politiků. Hnutí SPD v úterý jednání o novele vetovalo. Podle lídra hnutí Tomia Okamury se jedná jen o jiný název nouzového stavu. „Pakliže má být nouzový stav, ať si vláda vyhlásí nouzový stav,“ řekl šéf SPD.

Proti navrhované úpravě zákona se ohradil i bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj by jeho zavedení znamenalo pro ministerské úředníky možnost zmrazení života bez schválení vlády a parlamentu.

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Možnost vydávat opatření pro své resorty mají dostat také ministerstva obrany a vnitra.