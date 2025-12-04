Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Matouš Waller
  5:00
Novela zákona o pyrotechnice, jež platí od začátku prosince, zavedla zakázaná pásma. V těch se nově nesmí odpalovat například petardy, povolená je jen pyrotechnika kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky a prskavky. Nové zóny mají omezit zdravotní rizika a lépe chránit životní prostředí.

Ohňostroje s petardami svými záblesky a hlukem děsí zvířata. Jejich odpalování provází značné znečištění ovzduší škodlivými látkami. | foto: DES OP

Nejvýznamnější novinkou, kterou přinesla novela zákona číslo 206/2015 o pyrotechnických výrobcích, jež začala platit na začátku prosince, je vznik nových zón okolo chráněných objektů. V těchto nově vytyčených pásmech není možné pyrotechniku téměř vůbec odpalovat.

Platí v nich jediná výjimka – používat lze pyrotechniku nejméně rizikové kategorie F1, kterou je možné koupit už od patnácti let. Patří sem například prskavky, bouchací kuličky nebo takzvané včeličky.

Ochranná pásma

Mapu se zónami, kde platí přísná pravidla pro používání pyrotechniky, připravilo ministerstvo zemědělství. Upozornilo však, že nemusí být kompletní a další zóny mohou ještě přibývat. Pásma jsou vymezená okolo přesně definovaných objektů:

  • domovů pro seniory a osob se zdravotním postižením, stacionářů a zařízeních s lůžkovou péčí,
  • pozemků útulků pro zvířata, záchranných center a zoologických zahrad,
  • objektů k chovu evidovaných zvířat.

Minimální vzdálenost 250 metrů se počítá od obvodových zdí objektů, v případě pozemků pak od jejich hranic. Že by se zápach a hluk z pyrotechniky objektům v zóně vyhnul, pokud se bude odpalovat například ze 300 metrů? „Tato vzdálenost byla odborníky vyhodnocena jako dostatečná pro minimalizaci zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí,“ vysvětluje Veronika Krejčí, mluvčí ministerstva životního prostředí.

A upozornila, že jde o minimální odstup. „Návod pro použití pyrotechnického výrobku může stanovit bezpečnostní vzdálenost větší, než je 250 metrů,“ uvádí mluvčí. V takovém případě je nezbytné se při odpalování řídit pokyny v manuálu.

Ohňostroje mohou zakázat i obce

Novela zákona rovněž posílila pravomoci obcí, které mohou nově samostatně rozhodovat o pravidlech pro používání pyrotechniky na svém území.

Rozhodnout tak mohou o plošném zákazu či jen omezení v jasně stanovené části obce. Stejně tak mohou určit, zda zákaz bude platit celoročně nebo jen v konkrétní data.

Pro obecní nařízení platí, obdobně jako u zákonem zavedených zón, výjimka na používání pyrotechniky kategorie F1.

Hluchá místa okolo zón

Zejména v obcích, které se nerozhodnou zavést plošný zákaz, pak může být rozhodující každý metr. Příkladem jsou středočeské Všenory, jen pár kilometrů od jižního okraje Prahy. Vzhledem k rozložení stanovených objektů je obec téměř beze zbytku pokrytá ochrannými pásmy.

Povolený trojúhelník mezi rudými zónami představuje jedno z mála míst na území obce, kde neplatí zákaz používat pyrotechniku. | foto: ohnostroje.pozemkov.cz/

Přímo uprostřed obce však zůstává trojúhelníkové území, kde by mělo být odpalování silnější pyrotechniky možné. Zahrnuje celkem tři domy a kromě toho i kousek ulice Václava Křena o délce zhruba čtyřiceti metrů.

Nejde zdaleka o ojedinělý případ. Zákonem stanovené zóny totiž v řadě obcí vedou ke vzniku hluchých míst, kde tedy odpalování pyrotechniky teoreticky možné je.

Pokuta až 100 000

Obě nová omezení doplňují postihy za odpalování čehokoli silnějšího, než je prskavka. „Za používání pyrotechnických výrobků v uvedených zónách může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč,“ varuje Krejčí. Ještě vyšší pokuty pak hrozí například za odpalování silnější pyrotechniky bez oprávnění. Nově je také může udělovat policie přímo na místě.

Na přípravě novely se podílela hned tři ministerstva – životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství. Od přísnější legislativy si slibují lepší ochranu lidí a zvířat i životního prostředí. „Používání pyrotechniky způsobuje každoročně domácím, ale i hospodářským zvířatům mnoho problémů, v některých případech dokonce vede k jejich úmrtí. Velký hluk má negativní dopad také na děti, nemocné a seniory,“ uzavírá Krejčí.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

