Legislativní úprava má za cíl usnadnit školám i rodinám plánování a vytvořit více času na řešení individuálních vzdělávacích potřeb dětí.
„Když se odsunul termín zápisů na pozdější dobu, zákonodárce si myslel, že tím sníží počet odkladů. Paradoxně se tím zvýšil,“ komentuje změnu náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Termín zápisu do první třídy
Rodiče aktuálních předškoláků mají na vybírání školy méně času, než bylo dosud zvykem. Zápisy do prvních tříd se přesouvají z jarního období na zimu, již v roce 2026 se nově uskuteční v rozmezí od 15. ledna do 15. února.
Přihlásit dítě k zápisu bude potřeba už na začátku roku. Rodiče tak získají dřívější jistotu, která škola dítě přijme, a více prostoru dítě na začátek školní docházky připravit.
„Doporučuji rodičům nečekat na leden. Začněte hledat informace o škole co nejdříve, ptejte se na metody výuky i na běžný den budoucích prvňáčků. Některé školy včetně té naší můžete už na podzim navštívit a prohlédnout si prostředí,“ radí Jan Voda, ředitel mezinárodní bilingvní školy Fostra Elementary a držitel ocenění Ředitel roku 2024.
Každá škola si konkrétní termín zápisu určuje sama po dohodě se zřizovatelem. Vyplatí se proto sledovat webové stránky škol a přihlásit dítě včas, abyste se vyhnuli případným komplikacím.
Jak je to s odkladem?
Které děti musí být povinně zapsány? Pro školní rok 2026/27 je zápis do 1. ročníků základních škol určen pro děti, které do 31. 8. 2026 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.
Od září platí novela školského zákona, podle které bude odklad možný pouze na základě souhlasu školského poradenského centra a zároveň doporučení odborného lékaře, například dětského psychologa. Praktický lékař pro děti a dorost nově nebude moci doporučení k odkladu vydávat.
Odklad bude možný jen v případech, kdy má dítě dlouhodobé zdravotní znevýhodnění nebo se mu náhle zhorší zdravotní stav.
„Osobně to vítám, dneska je to nějakých 15 procent dětí, které získávají odklad. Tlak od rodičů byl na pedagogické poradny velký. Udávali důvody, že dítě je sociálně nezralé. Nejsem si jistý, že poradny byly schopné odolávat tlaku rodičů, spíše ne. Stal se z toho neřízený punk,“ řekl Rychtecký.
Zároveň končí i tzv. dodatečné odklady, které bylo možné udělit během prvního pololetí první třídy. O všem tak musí být rozhodnuto ještě před nástupem do školy.
Co s sebou na zápis do 1. třídy?
Každý rodič musí nejdříve vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Formulář je většinou dostupný na stránkách školy.
Po odevzdání přihlášky je nutné přijít k formálnímu zápisu. Datum je zveřejněné typicky na stránkách školy. Na některých školách se můžete objednat na přesný čas.
Zákonný zástupce dítěte musí k zápisu předložit:
Pokud dítě nezastupuje jeho zákonný zástupce, musí osoba, která dítě k zápisu přivádí, doložit písemné pověření nebo jiný doklad o oprávnění dítě zastupovat.
Do jaké školy mohu přihlásit své dítě?
Každé dítě má podle místa trvalého pobytu určenu spádovou základní školu. Tato škola má povinnost přijmout dítě k povinné školní docházce, pokud má volnou kapacitu.
Zákon však nezakazuje podat přihlášku i do jiné než spádové školy, počet podaných přihlášek není omezen. Přijetí dítěte mimo spádovou oblast závisí na volné kapacitě školy a na kritériích, která si škola stanoví (například přednost pro sourozence již docházejících žáků).
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy:
1) Koordinace pohybu, obratnost a zdatnost (házení a chytání míče), samostatnost při oblékání, hygieně a také při jídle a úklidu.
2) Citová samostatnost, schopnost kontroly svého chování.
3) Přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4) Koordinace ruky, oka a jemná motorika dítěte.
5) Rozlišování zrakových a sluchových vjemů.
6) Logické a myšlenkové operace a orientace v elementárních matematických pojmech.
7) Dostatečně rozvinutá záměrná pozornost a schopnost si pamatovat a vědomě se učit.
8) Schopnost soužití s vrstevníky.
9) Vnímání kulturních podnětů a tvořivost.
10) Orientace ve svém prostředí, okolním světě a v praktickém životě.
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy