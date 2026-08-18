Nový web po 18 letech. Dočkalo se vnitro, hasiči i policie. Jak se vám líbí?

„Nové stránky mají modernější a přehlednější podobu, která návštěvníkům usnadňuje rychlé nalezení potřebných informací. Upravená navigace a struktura webu zjednodušují orientaci v rozsáhlém množství informací, které ministerstvo na svých stránkách zveřejňuje,“ popsal Rözler. Původní stránky podle něj byly zastaralé jak po technologické, tak i po grafické a uživatelské stránce.
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Web se podle Rözlera nově umí přizpůsobit velikosti obrazovky, na které je zobrazen. „Web je tak možné pohodlně používat nejen na počítači, ale také na mobilních telefonech a tabletech,“ uvedl mluvčí.
Internetové stránky policistů a hasičů jsou podle Rözlera postaveny na stejné technologické platformě a mají i podobný design, instituce si ale zachovávají vlastní obsah a informace.
Nové stránky dodaly společnosti Softopus a Futura Soft, které zakázku získaly ve výběrovém řízení za vysoutěženou částku přibližně 12 milionů korun. „V průběhu realizace projektu vznikla potřeba doplnění některých řešení a funkcionalit, které chyběly v původním zadání. V důsledku těchto úprav došlo k navýšení celkových nákladů projektu přibližně o 20 procent, část doplněných komponent přitom bude možné využít i pro další projekty ministerstva vnitra,“ doplnil Rözler.
Původní webové stránky ministerstva vnitra jsou dostupné v archivu, informace z nich úřad na nový web doplňuje postupně. S případnými podněty k obsahu nebo fungování nových stránek se lidé mohou obrátit na e-mail webmaster@mv.gov.cz, dodal mluvčí.