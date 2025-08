„Spousta lidí tuhle novinku ještě nezachytila, neví, že mohou přejet plnou čáru při předjíždění cyklisty, pokud při tom neomezí a neohrozí protijedoucí vozidla. Málokdo také ví, že ani není nutné dodržovat od cyklisty odstup 1,5 metru, v obci stačí jen jeden metr,“ vysvětluje smysl otázky předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Nové videootázky pro autoškoly si můžete vyzkoušet ve videu výše. Jejich kompletní sadu naleznete ZDE.

Nových 24 videootázek se zaměřuje na situace, kdy motorista musí reagovat na cyklisty nebo chodce. Doplnily již stávající sadu, ve které žák nereaguje na psaný text, ale na dynamickou videosekvenci.

Už žádné bádání nad odpovědí

„Žákovi se pustí krátká videoukázka, jakási scéna, ve které se něco děje. A on ji musí správně vyhodnotit a pak odpovědět. Musí zkrátka správně zareagovat. Už to není o tom, že několik minut kouká na otázku a přemýšlí nad správnou odpovědí. Vše se odehrává v reálném čase,“ popisuje majitel autoškoly Jiří Novotný, šéfinstruktor projektu Učme se přežít z Týmu silniční bezpečnosti.

Podle ministerstva dopravy se vyvíjí provoz na silnicích a s ním se musí vyvíjet i testové otázky. „Testy na vnímání rizik jsou nejefektivnější metodou, jak otestovat a zároveň připravit nové řidiče na silniční provoz. Nejvíce navozují reálný provoz, oproti textovým. Je lepší, aby se s riziky seznámili žadatelé na monitorech počítačů, než je zažijí v reálném provozu. Zároveň uvidí, které situace jsou nebezpečné, a tudíž kterých by se měli vyvarovat,“ komentuje mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Použití videsekvencí má přínos v tom, že klasické memorování správných odpovědí už ztrácí smysl.

Až 1500 otázek

„Praxe byla skutečně taková, že lidi se neučili zákon jako takový, ale učili se nazpaměť správné odpovědi podle otázek. Ono se to dalo zapamatovat. Jakmile je těch otázek ale hodně, z praxe víme, že lidi se učí z učebnic a chodí do autoškol, studují zákon, protože tam už se to podle otázek zapamatovat nedá,“ míní dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Dnešní sada všech otázek pro autoškoly jich obsahuje 1100. Podle ministerstva dopravy i Asociace autoškol je cílem, aby otázek bylo alespoň 1500.

„To je zhruba evropský průměr, my jsme dnes pod ním. To vede k tomu, že lidi se jen šprtají co je v otázkách, ale ne pravidla silničního provozu. Proto budeme každý půlrok přidávat novou sadu otázek, některé se třeba i vyřadí, kde se změnila legislativa,“ dodává Jiří Novotný.

Smyslem neustálého přidávání otázek je též zvýšit úroveň absolventů autoškol. Nedávný test autoškol MF DNES potvrdil, že jejich úroveň je velmi kolísavá. Mnozí během autoškoly nezažili jízdu po dálnici, v dešti nebo za tmy. Neuměli se rozjet do kopce nebo nikdy nezařadili čtvrtý a vyšší rychlostní stupeň.

Úroveň absolventů

„Ročně dělá řidičák 100 tisíc lidí. Trápí nás úroveň některých absolventů. Víme, že nám v České republice žáci nechtějí chodit na teoretickou přípravu, spousta autoškol se tomu různě vyhýbá. Proto chceme mít v testech obsaženo co nejvíce situací, s nimiž se řidič na silnici potká,“ komentuje šéf Asociace autoškol Horčička.

Ještě v roce 2017 obsahovaly testy autoškol 800 otázek. V praxi to znamená, že dnešní uchazeč o řidičák jich musí umět o 300 víc, v budoucnosti dokonce o 700 víc. Znamená to, že autoškola je nyní těžší? Experti si myslí, že nikoliv. Pokud tedy žákovi šlo o to naučit se jezdit, nikoliv jen získat řidičák.

„Žáci mohou být jedině rádi, neboť budou důsledněji připraveni. V autoškole najezdí během praxe průměrně 500 kilometrů, přitom víme, že aby mohli bezpečně sami do provozu, měli by najezdit tak 3 tisíce kilometrů. Takže já bych dokonce kvitoval ještě těžší zkoušku,“ myslí si Budský.

S novými otázkami se lidé v autoškolách poprvé setkají v druhé půlce září. Ministerstvo otázky zveřejnilo předem proto, aby se s nimi mohli uchazeči včas seznámit. Budoucí platnost je proto, aby otázky nepřekvapily ty, co již autoškolu nyní dělají. „Musí se s nimi seznámit nejen uchazeči o řidičák, ale i výrobci pomůcek, knížek, testových otázek. Otázky se musí implementovat do softwarů autoškol. Každý má nyní dostatek času se na ně podívat a být připraven,“ dodává Horčička.