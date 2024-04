Křivoklátsko, jižní Morava i Krušné hory. Nové rezervace vzniknou už příští rok

Do dvou let by měl v Česku vzniknout nový národní park a dvě chráněné krajinné oblasti (CHKO). Změny v rezervacích se týkají oblastí Křivoklátska, Krušných hor nebo jižní Moravy. Ne všude to ale lidé vítají.