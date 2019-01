Do dubna chce mít vláda jasno o investování nového jaderného bloku

13:55 , aktualizováno 14:54

Do dubna by mělo být být podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové jasno o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Nováková to řekla při příchodu na jednání vlády.