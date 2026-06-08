Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Důraz na ekologii i EU, Špidlova Nová sociální demokracie zažádala o registraci

Autor: ,
  17:45
Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala v pondělí odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Subjekt má název Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby se společnost změnila, byla férovější a spravedlivější. O podání informoval expremiér Špidla.
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a bývalý předseda pražské SOCDEM...
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla, s bývalým...
Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla
8 fotografií

„Jde o důležitý krok pro vznik nového politického domova pro levicově zaměřené občany. Práce je to nekonečná, ale stojí za to,“ sdělil Špidla k pondělnímu oslovení ministerstva, o čemž již o víkendu informoval iDNES.cz.

Legislativa ukládá ministerstvu vnitra provést registraci nebo rozhodnout o jejím odmítnutí do 15 dní ode dne zahájení řízení. Ještě předtím úřad kontroluje podání a upozorňuje žadatele na případné nedostatky, které neumožňují řízení zahájit.

K podání je třeba dodat petici s tisíci podpisy a stanovy vznikajícího subjektu. Sběr podpisů v ulicích zahájila Nová sociální demokracie 1. května. Strana má sjednotit mimo jiné sympatizanty sociálnědemokratických myšlenek a bývalé členy SOCDEM (dříve ČSSD), kteří ze strany odešli kvůli spojení se Stačilo! a KSČM.

Špidlova Nová sociální demokracie sehnala podpisy, požádá o registraci

Nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně.

Špidla začátkem května řekl, že NSD předpokládá registraci na konci června, následovat bude ustavující sjezd. Pětasedmdesátiletý politik tehdy podotkl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. V podzimních komunálních volbách je podle něho možné, že v některých obcích vzniknou kandidátky pod hlavičkou NSD, obdobně se Špidla vyjádřil k senátním volbám.

Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná

Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny, z níž v říjnu 2021 vypadli. O dva roky později se Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM).

Od října 2024 stranu vedla někdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která navzdory nesouhlasu části členů dovolila volební spolupráci s komunisty v hnutí Stačilo! a po loňském volebním neúspěchu rezignovala.

Ze SOCDEM odešla kvůli spolupráci s komunisty řada výrazných politiků. Na prosincovém sjezdu SOCDEM převzal předsednickou funkci Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.

12. května 2026

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Vyšla limitovaná edice známek na památku Drábové. Pokřtil je Pavel i její partnerka

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...

Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti jejích nedožitých 65. narozenin vydala iniciativa Dárek pro Putina. „Malá velká žena,“ zavzpomínal na dlouholetou šéfku...

8. června 2026  17:32

Pavel po pár minutách opustil jednání vlády. Verdiktu k summitu NATO se nedočkal

Prezident Petr Pavel poskytuje novinářům vyjádření po odchodu z jednání vlády....

Prezident Petr Pavel se zúčastnil pondělního jednání vlády, ale zdržel se jen pár minut. Na její jednání dorazil pěšky, chtěl být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných...

8. června 2026  5:55,  aktualizováno  17:31

Evropská unie uvolnila Ukrajině dalších 2,8 miliardy eur. Ocenila reformy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...

Evropská unie v pondělí uvolnila dalších 2,8 miliardy eur (67,9 miliardy korun) na podporu finančních potřeb Ukrajiny, která se již více než čtyři roky brání ruské agresi. Informovala o tom Evropská...

8. června 2026  17:15

NATO se potichu staví na evropské nohy. Americký exit bude dražší, než se čekalo

Premium
Dánští tankisté ve stroji Leopard 2A7DK během aliančního cvičení na základně...

Z české perspektivy to může být téměř neuvěřitelné, ale červencový summit NATO nebude jen o účasti či neúčasti Petra Pavla. V Ankaře se bude řešit další přesun odpovědnosti za obranu Evropy,...

8. června 2026  17:05

Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...

Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická závada na automobilu značky Audi s hybridním pohonem. U zaparkovaného vozu v Jeseníku začalo hořet...

8. června 2026  16:22

Počasí se obrátí o 180 stupňů, do Česka nastupuje vlna ochlazení

Ilustrační snímek

Až o deset stupňů Celsia klesnou teploty v Česku v příštích dnech oproti nejvyšším pondělním hodnotám. Zatímco první den přinesl až 28 °C, ve středu teploty dosáhnou maximálně k 18 stupňům. Dobrá...

8. června 2026  16:21

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v...

Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...

8. června 2026  16:05

První ryze český astronaut ve vesmíru. Svoboda by měl příští rok letět na ISS

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...

Výcvikový program českého astronauta Aleše Svobody dospěl do finále. Svoboda poletí na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská...

8. června 2026  13:25,  aktualizováno 

Brigádníci by měli přijet aspoň na měsíc, říká viceprezident bavorského gastrosvazu

Andreas Brunner, viceprezident Bavorského svazu hotelů a restaurací DEHOGA...

Bavorsko je cestovatelským magnetem Německa a letní brigády v hotelech nebo gastronomii jsou ekonomickou součástí této spolkové země. „První týden se brigádník zaučuje. Teprve potom může být firmě...

8. června 2026  15:57

Na exotiku se těšili marně. Žena z cestovky obrala klienty o miliony, dostala šest let

Krajský soud v Ostravě. (ilustrační snímek)

Na šest let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě Renatu Jelínkovou, která podle rozsudku jako zástupkyně cestovní agentury Ambiera podvedla osmdesát klientů. Zájemce o zájezdy připravila o téměř...

8. června 2026  15:55

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Když i stopy po lepidle vyprávějí. Kampa vystavuje díla Šimotové a Pavlů

Výstava děl umělkyně Adrieny Šimotové Milá Adrieno v Museu Kampa

Museum Kampa ani v polovině roku nepolevuje a servíruje návštěvníkům vydatnou porci českého poválečného výtvarného umění. Své prostory až do 13. září poskytlo výstavám Milá Adrieno pořádané na počest...

8. června 2026  15:50

KVIFF 2026: Program, kdo jsou hlavní hosté a jak získat vstupenky na filmy ve Varech

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

8. června 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.