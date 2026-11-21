Jako předseda se chce Matas soustředit na první krátkodobé cíle. „Myslím si, že bychom měli maximálně podpořit (kandidáta do Senátu) Michala Šmardu v opakovaném volebním klání na Žďársku. Zároveň bychom se měli hodně angažovat - do té míry, do jaké to bude možné, protože jsme pořád jenom malá strana - v boji, který vedou odbory, za to, aby se neprosadila změna zákoníku práce, která de facto legalizuje švarcsystém. A aby, se pokud možno, zabránilo snížení podpory v nezaměstnanosti a dalším asociálním opatřením stávající vlády,“ řekl ČTK Matas.
Své zvolení vnímá jako velký závazek. Ukončí kvůli tomu i svoji pracovní působnost na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. „Dospěl jsem k názoru, že tato role není slučitelná s funkcí předsedy,“ řekl Matas.
Podle Matase Česku chybí funkční středo-levá politická strana, protože současná politika se zúžila na střet pravice a populismu, problémy už jsou tak velké, že ohrožují samotnou podstatu demokracie. „Silní musí chránit a podporovat slabé, bohatí musí chránit a podporovat chudé, zdraví musí chránit a podporovat nemocné, žijící generace musí chránit a podporovat budoucí,“ řekl Matas ve svém projevu před volbou.
Spolu s ním kandidoval na předsedu strany také šestatřicetiletý Jiří Benýšek, který ve svém projevu vyjádřil ambici být rozhodující parlamentní stranou. „Přeji si, aby do konce roku padla vláda a v březnu 2027 byly předčasné volby,“ řekl Benýšek. Jednapadesátiletý Petr Hůle, který také kandidoval na předsedu, vyzval NSD, aby se zapojila do prezidentských voleb a navrhla na hlavu státu silnou osobnost. Ukázal přímo na Špidlu nebo Jiřího Dienstbiera, který je dalším ze zakladatelů NSD. Benýšek získal jeden hlas, Hůla dostal 14 hlasů.
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Nová sociální demokracie může uspět, potřebuje ale silné osobnosti, míní politologové
Podle Špidly, který vystoupil v úvodu dnešního ustavujícího sjezdu NSD, se současná společnost výrazně proměnila zejména vlivem technologií. Varoval ale před tím, aby z toho těžily jen soukromé subjekty. „Chceme-li si udržet demokracii, musí mít politika dostatečnou moc. To znamená, že veřejné instituce musejí mít dostatek ekonomických prostředků a moci, která z nich vyplývá. Ale také musí mít dostatek dat, která jsou v zásadě surovinou. Není možné, aby data vzniklá činností všech byla třeba i z velmi podstatné části v majetku velkých korporací,“ řekl.
Pro komunikaci mezi členy i směrem k veřejnosti chce NSD využívat vlastní malou sociální síť. Má sloužit ke sdílení myšlenek, příspěvků i informací o struktuře strany. Nahradit by mohla i chatovací platformy. Na sjezdu představili její zkušební verzi, zprovoznit ji chtějí do konce roku.
O nové straně začali bývalí členové sociální demokracie (dříve ČSSD, nyní SOCDEM) uvažovat v reakci na zapojení SOCDEM do koalice Stačilo! vedené komunisty, s čímž nesouhlasili. Petici o jejím vzniku podepsalo asi 1600 lidí. Ministerstvo vnitra NSD zaregistrovalo 19. června. Zatím má strana 184 členů a příznivců a místní organizace v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.