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Nová nemocnice v Praze může stát až 30 miliard. Část provozů bude pod zemí

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Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2027. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (21. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Praha by se mohla dočkat nové velké nemocnice, která má sloužit nejen běžným pacientům, ale také armádě a státu při krizových situacích. Metropolitní nemocnice má vyrůst v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Předběžné náklady se podle serveru iRozhlas.cz odhadují až na 30 miliard korun. Projekt počítá s umístěním některých klíčových provozů do podzemí.

Vláda Andreje Babiše (ANO) na začátku listopadu schválila přípravu projektu nové Metropolitní nemocnice. Podrobnosti nyní zveřejnil server iROZHLAS.cz, který získal materiál ministerstva obrany předložený kabinetu.

Podle něj se odhadované náklady v současné fázi pohybují mezi 15 a 30 miliardami korun. Jde zatím o předběžnou částku, která vychází ze srovnání s obdobnými zdravotnickými stavbami. Novou nemocnici v Praze vláda slíbila v programovém prohlášení.

Nová nemocnice vyroste v areálu FNKV, oznámil Babiš. Bude vojenská

Nemocnice má vzniknout v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Její koncepce počítá s propojením civilního a vojenského zdravotnictví. Vedle standardní péče má být připravena také na mimořádné události, například rozsáhlá neštěstí, válečný konflikt nebo dlouhodobý výpadek elektrické energie.

Operační sály i urgentní příjem pod zemí

Jedním z hlavních rozdílů oproti běžným nemocnicím má být zvýšená odolnost celého zařízení. Podle vládního materiálu se počítá s částečným umístěním nejdůležitějších provozů pod zem.

„Částečné podzemní řešení kritických provozů (urgentní příjem, JIP, operační sály, krizové centrum, vybrané logistické prvky); energetická autonomie, záložní zdroje, oddělené energetické okruhy a zabezpečení provozu při dlouhodobém výpadku infrastruktury; integrované krizové centrum napojené na krizové řízení státu a ozbrojené síly,“ uvádí podle iRozhlasu materiál.

Nová nemocnice nemá fungovat jako úplně oddělené zdravotnické zařízení. Její vznik má být spojen s reorganizací části zdravotní péče v hlavním městě. Vybrané akutní a specializované provozy by se do ní měly přesunout ze tří současných nemocnic – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice.

Jestli bude nová nemocnice vojenská? Bez komentáře, reagoval Babiš

Jak přesně bude nové rozdělení zdravotnických služeb vypadat, zatím není rozhodnuto. Ministerstvo zdravotnictví proto připraví zdravotní a kapacitní studii, na které se budou podílet také dotčené nemocnice. Hotová má být nejpozději do konce března 2027.

Na ni následně naváže studie proveditelnosti, kterou zpracuje ministerstvo obrany. Ta má upřesnit technické a stavební řešení, harmonogram přípravy a výstavby, rizika projektu i jeho financování. Nejzazší termín pro její vyhodnocení je stanoven na 1. července 2028.

Hlavní politickou odpovědnost ponese Babiš

Výraznou roli v přípravě nemocnice má mít přímo premiér Andrej Babiš. Podle materiálu bude zajišťovat politické vedení a strategické směřování projektu. „Bude zásadní politické a meziresortní otázky projednávat s ministry obrany, zdravotnictví a financí,“ popisuje dokument.

Pod premiérem má vzniknout řídicí výbor, v němž budou zastoupeny jednotlivé resorty a Úřad vlády. Každodenní koordinaci přípravy dostane na starost projektový ředitel při ministerstvu obrany. Jeho úkolem bude dohlížet na harmonogram, náklady a plnění jednotlivých úkolů.

Metropolitní nemocnice přitom nemá nahradit Ústřední vojenskou nemocnici. Ta zůstane hlavním zařízením vojenského zdravotnictví v Česku. Nový projekt má její kapacity doplnit a posílit schopnost státu zajistit zdravotní péči v krizových situacích.

Nemocnice budoucnosti. V Česku rostou nová zdravotnická zařízení za miliardy

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Luděk Hána se podle vyjádření pro iROZHLAS.cz na záměr dívá příznivě. „Můj osobní názor je, že Praha potřebuje další nemocnici. Když se projdeme po areálu těch stávajících, uvidíme, že nemovitá infrastruktura není ve stavu odpovídajícím moderní nemocnici. Přestože je tam poskytovaná vynikající péče,“ uvedl.

Přesný termín zahájení stavebních prací zatím stanovený není. Vládní materiál počítá nejprve s dokončením obou studií a následným vyhodnocením možností realizace.

26. dubna 2026
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