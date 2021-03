Lakatoš krade v karanténě, „bavila“ hygienička na síti. Teď profil smazala

Premiér Andrej Babiš si od budoucí hlavní hygieničky slibuje mimo jiné zlepšení komunikace s veřejností. Svrčinová má však na svém kontě už nyní, před nástupem do funkce, první faux pas.



23. října loňského roku na Facebooku sdílela příspěvek, ve kterém lze najít známky rasismu. „Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero,“ stojí ve sdíleném příspěvku. Ve čtvrtek večer však Svrčinová svůj facebookový profil smazala.

Vtip sdílený budoucí hlavní hygieničkou | foto: FB: Pavla Svrčinová

Svrčinová popřela, že by vtip sdílela ona. „O co vám jde? Nevím o tom vůbec nic. Opravdu nechápu, jak se mi to na profilu objevilo. Nic takového se mi nelíbí, a proto jsem absolutně zrušila svůj profil,“ řekla pro iDNES.cz.