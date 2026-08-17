Kdo ho vytvořil a koho připomíná? Nová databáze přináší přehled pomníků holokaustu

Projekt podle federace vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podílel se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd ČR.
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„Databáze nabízí cenný přehled existujících pomníků a památníků připomínajících oběti šoa v České republice a může být užitečným zdrojem také pro všechny, kteří uvažují o vzniku nového pomníku či pamětní desky,“ uvedla federace.
Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku, nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje.
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Záznamy o pomnících obsahují mimo jiné informace o tom, kdo je autorem, odkdy pomník na místě je a koho připomíná. Dokumentátoři do databáze zanesli také texty, které jsou na pomnících napsány, včetně jmen připomínaných obětí.