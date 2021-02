Hejtmani požádají o další vyhlášení nouzového stavu, dohodli se s vládou

„Děkuji hejtmanům za velmi korektní a věcné jednání. Dohodli jsme se na dalším společném postupu v situaci, která je z epidemiologkého hlediska velmi složitá. Při pokračování nouzového stavu je priorita návrat dětí do škol, úpravy opatření budeme průběžně konzultovat s kraji,“ uvedl na Twitteru Hamáček.



Po 132 dnech měl přitom o půlnoci skončit nouzový stav schválený jen do půlnoci 14. února. Vláda žádala neúspěšně Sněmovnu o jeho prodloužení do 16. března, premiér Babiš chtěl po poslancích, aby ho schválili aspoň do konce února. Hlasy pro obě varianty vláda ale získala jen od poslanců ANO a ČSSD.



Vláda se konci nouzového stavu snažila zabránit tím, že ještě v neděli jednala s hejtmany, zda nepožádají vládu o nový nouzový stav, byť s upravenými omezeními. Jednání vlády s hejtmany probíhalo od 10 hodin a obě strany do něj zapojily své epidemiologické experty. Probírala se opatření, která podle názoru hejtmanů nejsou správná nebo logická.

Dojít by mohlo na povinné nošení respirátorů FFP2

Podmínky hejtmanů pro žádost o nový nouzový stav Starostové a nezávislí zveřejnili podmínky pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav. Co v nich mj. je: - zrušení zákazu vycházení po 21:00

- zrušení omezení úředních hodin

- otevření služeb za podmínky - individuální objednání, jeden zákazník na 15m2 a současně použití respirátoru třídy FFP 2 klientem i obsluhou

- otevření obchodů - použití respirátoru třídy FFP 2 či chirurgické roušky

- otevřené galerie, muzea, výstavy - omezení kapacity na 50%, použití respirátorů FFP2

- na pracovišti respirátory FFP2, povinné testování ve firmách

- zakázané bazény, wellness, veletrhy, trhy, tržiště

- urychlené přijetí pandemického zákona

- příprava postupného návratu dětí do škol

Podmínky pro žádost hejtmanů o nový nouzový stav zveřejnilo hnutí STAN. Je mezi nimi třeba to, že všechny obchody a služby se otevřou při používání respirátorů FFP2 a že třeba u kadeřníka ho bude muset mít nejen zákazník, ale i obsluha. Otevřít se mají při použití respirátorů a omezení kapacity na polovinu i galerie, muzea a výstavy a respirátory FFP2 mají být povinné i v zaměstnání.

„Já osobně budu pro toto období nadcházejících 14 dnů požadovat otevření maloobchodu a služeb za dodržení režimových opatření, zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách, přijmutí krizového opatření pro okres Trutnov spočívající v omezení volného pohybu osob maximálně do konce února. Dále budu požadovat rozšíření úředních hodin provozu úřadů a zajištění bezpečného návratu dětí do škol například tím, že bude předložen harmonogram rozvolňování a potřebná opatření,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček z ODS.



Po jednání s hejtmany vláda definitivně poví, s čím vlastně mohou občané v pondělí počítat, přičemž jejího jednání se zúčastní i šéf Asociace krajů Martin Kuba.



To, že je ve hře je nový nouzový stav vyhlášený na dva týdny, řekl v sobotu večer v ČT hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Hejtmani mohou podle krizového zákona pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, mají neprodleně požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu.

I kdyby se Babiš s hejtmany nedohodl, může vláda řadu opatření vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Může omezit školy, restaurace či hotely.

Do školy dál většina nechodí, vojáci budou dál pomáhat

Ministr školství Robert Plaga již uvedl, že pro školy se ani od pondělí nic nezmění. Do školy mohou nyní jen žáci prvních a druhých tříd a ostatní se musí učit distanční formou, tedy z domova.

Vojáci mohou dál pomáhat v nemocnicích a domovech pro seniory. Vláda je tam může nasadit i podle zákona o ozbrojených silách.



Babiš po sobotním jednání s hejtmany řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný předloží v pondělí vládě návrh pandemického zákona a v úterý chce jednat s opozicí ve Sněmovně.