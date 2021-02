Končí nouzový stav, Babiš to ještě zkouší zvrátit jednáním s hejtmany

7:20

Po 132 dnech o půlnoci končí celostátní nouzový stav. Znamenat to bude konec nočního zákazu vycházení a otevřít by se měly všechny obchody i provozovny služeb. Premiér Andrej Babiš ještě v neděli bude jednat s hejtmany, zda nepožádají vládu o nový nouzový stav, a připustil možnost, že by mohl platit jen na části území Česka.