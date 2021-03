Hamáček: Ať je nouzový stav do 11. dubna, pak by platil pandemický zákon

S rozvolňováním by se mělo podle Hamáčka počkat. Tři týdny tvrdých opatření podle předsedy sociálních demokratů ukazují, že epidemie zpomaluje, ale nejde nyní plošně rozvolnit.

„Zachránili jsme české zdravotnictví od kolapsu. Teď je potřeba stlačit ta čísla na minimum a současně také vyprázdnit špitály. To je naprosto klíčová věc, máme na to ještě nějakou dobu a je potřeba tu dobu naplno využít. To je také důvod, proč vláda chce pokračovat v opatřeních, protože opatření evidentně fungují,“ řekl Jan Hamáček v pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové.

Důvodem, proč epidemie nezpomaluje rychleji, je podle Hamáčka testování ve firmách, kde se v týdnu odhalilo 15 tisíc nakažených. „Kdyby se netestovalo, ti lidé nenajdeme a budou nákazu šířit dál. Takže je to pozitivní, ale čísla se tím zvýšila,“ vysvětloval ministr vnitra.

Častější testování ve firmách

Ve firmách se nyní testuje jednou týdně, nově by se mohlo testovat jednou za pět dní. Například ministr průmyslu, obchodu a současně i dopravy Karel Havlíček mluvili o tom, že by se mělo v týdnu testovat aspoň dvakrát, což by bylo podle Hamáčka příliš náročné.

„Myslím, že se rýsuje kompromis, aby to bylo jednou za pět dní,“ řekl Hamáček v pořadu. Vyjde to podle něj vstříc firmám, které namítají, že testovat dvakrát týdně je pro ně problém. Současně to ale vyjde vstříc odborníkům, kteří říkají, že sedm dní je moc, uvedl vicepremiér. Zvýšení frekvence testování z jednoho testu na dva by u některých větších firem mohlo podle Hamáčka znamenat kolaps.



Vášnivé debaty na politickém poli víří nouzový stav. Podle Hamáčka by o něm měla Sněmovna jednat v pátek a ve vládě je shoda na jeho prodloužení stavu nejméně o 14 dní. Současný nouzový stav je platný do 28. března. Pro jeho prodloužení je například ministr zdravotnictví Jan Blatný, protože je podle něj potřeba k platnosti přísných protiepidemických opatření v čele se zákazem cestování mezi okresy i o Velikonocích.

Ve veřejném prostoru rezonuje možnost, že by mohl šéf ministerstva zdravotnictví odvolán. Hamáček nechtěl něco takového komentovat. „Nehledáme ministra na inzerát, jsme schopní nějaké lidi dodat,“ řekl.

Spojme okresy Prahy, chce Hřib a Pecková

Právě omezení cestování mezi okresy kritizoval pražský primátor Zdeněk Hřib a středočeská hejtmanka Petra Pecková, kteří chtěli po vicepremiérovi Hamáčkovi spojení okresů Praha, Praha-východ a Praha-západ v jeden. „Ti lidé stejně jezdí do Prahy pracovat,“ řekl Hřib. Žádost vznikla po vzoru okresů Brno-město a Brno-venkov, které jsou též považovány za jeden.

Hamáček uvedl, že mluvit o úpravě lze, ale znamenalo by to další mísení obyvatel. Pokud lidé vydrželi doteď, tak se domnívá, že ještě chvíli vydrží. „Teď už bych to neměnil,“ poznamenal vicepremiér. Primátor Hřib také poznamenal, že by se měla otevřít dětská hřiště, která v Praze nezavřeli.

„To je typické opatření, kdy vláda výrazně něco doporučila, ale ukazuje se minimálně v Praze, že to z mého pohledu nebylo opatření, které by bylo tak extrémně výjimečné a že by jako stálo za to ta hřiště skutečně zavřít. Naopak stálo za to dát lidem tu důvěru, aby skutečně oni navštěvovali ta dětská hřiště za podmínky že budou dodržovat,“ řekl pražský primátor.

Hamáček v debatě vytkl Hřibovi to, že nepřichází s konkrétními opatřeními, které chce změnit a měly by v plošném měřítku smysl.„Když jsem se ptal, jaká řešení by navrhoval, nečekal jsem, že to budou dětská hřiště, ta to nevytrhnou. Ukazuje to, že jsme neopomněli nějaké klíčové opatření, které zásadním způsobem přispěje k poklesu epidemie, protože už jsme je použili,“ dodal Hamáček.