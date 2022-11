Na svatbu stát nepřispívá, proč má platit soudní rozvod? ptá se prezident notářů

Když lidé uzavírají manželství, žádné povolení soudu nepotřebují. Proč se tedy rozvody musí řešit u soudu?

Sňatek se skutečně běžně uzavírá jen před matrikářem nebo matrikářkou. Není k tomu potřeba žádné povolení, v podstatě nikdo nic nekontroluje, takže je to zvláštní. Navíc polovina z těch manželství se rozvádí. Roční statistiky ukazují 50 tisíc sňatků, polovina se rozvede, a z těch rozvedených se velká část rozvede takzvaně nesporně. To znamená, že se tito lidé uměli dohodnout sami mezi sebou.

Tedy že si sami umí smírně rozdělit majetek?

Nejen to. Začnou tím, že se shodnou na tom, že už to jejich manželství nemá perspektivu, a pak jsou schopni se domluvit, jak si vypořádají společný majetek, jak si rozdělí péči o děti, tedy i výživné, a jsou schopni se domluvit, kde budou bydlet po rozvodu.

Přestože uzavřou tyto tři dohody, tak za současné situace musí jeden z nich stejně podat k soudu návrh na rozvod, ke kterému se připojí i ten druhý manžel. I když mezi nimi není žádný spor, tak k tomu soudu musí. Soud přitom zkontroluje tyto tři dohody, tedy majetek, děti a bydlení, a pak by se měl ještě pokusit o smír mezi manželi, tedy probrat s nimi, jestli se skutečně chtějí rozvést.

Proč toto soud dělá? Proč vlastně supluje nějakou funkci mediátora či manželské poradny?

Je to platná zákonná úprava, ve světě už se od toho upouští. Navíc, proč jít k soudu, když se nechci soudit? Soudy taková agenda zatěžuje.

Dá se říct, jak dlouho proces trvá?

Soud musí nařídit ve věci minimálně jedno jednání, běžně to jsou dva až tři měsíce, ale může to být i déle. Ono se to nemusí zdát moc, ale občas dochází k nezáviděníhodným situacím, kdy třeba rozvádějící se manželka už je s novým partnerem těhotná, a stále se čeká na rozvod. Pokud není rozvedená a dítě se už narodí, tak ten ještě nerozvedený, tedy její manžel, který není otcem toho dítěte, je zapsaný jako otec! A pak tedy musí popírat otcovství.

To je docela zajímavý moment. To nějak určuje zákon?

Ano, jedná se o takzvané domněnky otcovství a tyto situace potom dokážou být docela komplikované.

Kolik těch nesporných rozvodů, které přesto k soudu musí, ročně je?

Zhruba patnáct tisíc, pro naše soudy je to opravdu zbytečná zátěž. Soud má řešit věci sporné. Nejjednodušší to mají bezdětné páry, kde samozřejmě odpadá otázka, kdo bude vychovávat děti. Pokud je zde spor, tak se samozřejmě nabízí řešení rozvodu před soudem. Ale pokud jsou schopni se domluvit a dohodu o péči a výživném schválí opatrovnický soud, tak je soud rozvede.

Když by to dělal notář, zůstává tam částečně i ten prvek veřejné moci, protože notáři jsou jakási prodloužená ruka státu. Notáři jsou pod dohledem soudů, státu, ministerstva, mají propojení na matriky, takže mohou rozvod okamžitě ohlásit.

Silný argument může být i finanční, ne? Zasedání soudu prostě něco stojí. Minimálně provoz budovy, energie, práce soudce a zapisovatelky a určitě bychom našli další náklady.

Soudní poplatek za rozvod je v současné době dva tisíce korun, a to nejsou ani zdaleka ceny toho řízení, nepokryje to náklady na soudce či na jednací síň, kde se musí svítit, topit... To znamená, že celá společnost se v podstatě dvěma lidem na rozvod skládá. Proč? Stejně tak jako nikomu stát nepřispívá na svatbu, neplatí mu část svatební hostiny…

Finanční argument je bezesporu silný.

Ministerstvo pravděpodobně ví, kolik by tím ušetřilo, protože těch nesporných řízení je více než tisícovka měsíčně. A to nejsou jen vyjmenované náklady na ten soudní aparát, ale další věc je třeba doručování rozsudků a podobně. Stát má těch zbytečných nákladů opravdu hodně. Je to nákladné, a hlavně to není nutné.

Kolik by stál tedy rozvod u notáře?

To by záleželo na tom, jak ministerstvo nastaví cenu vyhláškou. Stejně jako notářům nastavuje ostatní tarif za jejich agendu, třeba za dědické řízení. Například závěti začínají na 1 500 Kč, valné hromady jsou paušálně za 4 tisíce korun, takže v těchto částkách se pohybujeme. A mimochodem, ministerstvo zvažovalo i zvednout poplatek za jakýkoliv rozvod u soudu.

Kolik je v ČR notářů? Zvládli by novou agendu?

Aktuálně celkem 439, a máme zjištěno, že by tuto případně nově zavedenou činnost zvládali. Samozřejmě by stále zůstala možnost zažádat o rozvod u soudu.

Pokud převod této agendy pod notáře zákonodárce zváží, mohlo by to být stejně jako třeba se zápisy do obchodního rejstříku, kde obchodní společnost máte možnost založit buď s notářem, nebo u soudu.

Jednáte o tomhle řešení s politiky? Jak to chcete prosadit?

Zatím je tato varianta uvedena v programovém prohlášení současné vlády, kde se cílí na takzvané odbřemenění justice, aby soudy nemusely podobné nesporné případy soudit.

Na základě toho ministerstvo spravedlnosti už zahájilo konzultace s jednotlivými odborníky na problematiku, tedy advokáty, notáři, soudci, teoretiky práva, opatrovnickými soudy. Už proběhla první jednání pracovních skupin a tvoří se vlastní návrh.

A?

My cítíme na lidech, jak neradi k soudu jdou, když vědí, že nemusí. A dám vám přirovnání z praxe. Obdobné je to třeba u pozůstalostních řízení, která jsou také soudním řízením, a přitom o nich soud jednat nemusí. Notář je v nich ustanoven jako soudní komisař a v každém pozůstalostním řízením ho soud pověřuje.

To máte pravdu.

A právě tady je vidět, že zákonodárce nechtěl lidi, když se o pozůstalost nehádají, posílat zbytečně k soudu. Takže na to vyčlenil notáře. Obdobné by to bylo v případě nesporných rozvodů u notáře, kdy by vše proběhlo v příjemnější atmosféře a bez stresu. On už vstup do soudní budovy na slabší povahy působí negativně.

Ale sám říkáte, že soud se pokouší u rozvodů nejprve o smír, přesvědčí se o tom, zda je rozvod vůbec nutný.

Tenhle argument se občas objevuje. Aby se lidé nerozváděli nějak překotně a neuváženě. Tomu by šlo ale jednoduše předejít u notáře. V zahraničí tedy manželé požádají u notáře o rozvod v nějaký konkrétní den, ale ta samotná listina o rozvodu může být sepsána nejdřív například za měsíc, aby opadly případné emoce a zbyl prostor na rozmýšlení. To je, myslím, relevantní argument. Pořád by to bylo rychlejší než u samotného soudu.

Nevznikne odpor k této úpravě ze strany advokátů, kteří tak přijdou o práci při zastupování u soudů?

Nová úprava i nadále počítá se zapojením ostatních právníků do případného rozvodu tak, jak ho lidé běžně řeší. Spousta rozvodů, které skončí nesporně, byla původně velmi sporná a obě strany měly advokáty.

Roky se strany hádaly a teprve když advokát jedněm i druhým vysvětlil, že je lepší se dohodnout, než se další léta soudit o majetek, tak pak teprve se na těch podmínkách strany domluvily a rozvod se stal nesporným. To by samozřejmě zůstalo, role advokátů tady je nezastupitelná.

Už jste tyhle nové nápady představovaly veřejnosti?

Ano. Setkal jsem se se dvěma zajímavými průzkumy veřejného mínění, které dělala renomovaná agentura o tom, jak lidé vnímají rozvody. A zejména ten druhý, který už byl dělaný konkrétně mezi lidmi, který si rozvodem prošli, v něm přes 80 procent dotazovaných říkalo, že už tím prostě u soudu podruhé projít nechtějí. U nás je zkrátka rozvod nastavený tak, že vám to stát maximálně ztěžuje. Navíc je to i emoční zátěž.

Jaký vliv měl nový občanský zákoník na manželství? Tam se hodně změnilo v oblasti dohod o úpravě společného manželského majetkového režimu.

Ano, to jsou takzvané manželské a předmanželské smlouvy. Ty zde existovaly už před novým občanským zákoníkem, ale nyní byly ještě zlepšeny a vznikly nové typy smluv, tedy vzniklo i klasické oddělení jmění.

To znamená, že při takové úpravě vůbec nevznikne společné jmění manželů, a manželé po svatbě v ohledu peněz a majetku pokračují každý sám za sebe, jako kdyby se nevzali. A když spolu takto žijí a něco si společně koupí, tak jim vznikne podíl. Půl napůl, nebo v poměru, jak si sami určí a dohodnou.

To se často používá právě i kvůli podnikání, že?

Přesně tak, protože to, co specifikoval nový občanský zákoník, je relativně nebezpečné, protože společné jmění manželů znamená, že jeden z manželů odpovídá i za dluhy druhého, které vznikly před uzavřením manželství.

Takže typicky když si vezmete někoho, kdo ještě před uzavřením manželství jel v MHD načerno, dostal pokutu, tu neřešil a běží mu nyní exekuce. Vezmete se a rázem může exekutor postihnout i společný majetek, tedy i tu vaši část. Takže si musíte oddělit jmění, aby šlo všechno jenom za tím, kdo dluh způsobil.