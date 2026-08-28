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Mimořádná osobnost, napsali Pavel a Babiš o zesnulém norském králi

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  15:25
Zástupy Norů přináší ke královskému paláci v Oslu květiny, aby uctili památku...

Zástupy Norů přináší ke královskému paláci v Oslu květiny, aby uctili památku zesnulého krále Haralda V. (28. srpna 2026) | foto: ČTK

V březnu roku 1997 navštívil norský král Harald V. se svou chotí Sonjou Pražský...
V březnu roku 1997 navštívil norský král Harald V. se svou chotí Sonjou Pražský...
V březnu roku 1997 navštívil norský král Harald V. se svou chotí Sonjou Pražský...
Před královský palác v Oslu dorazili Norové napříč generacemi, aby uctili...
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Norský král Harald V. zanechává výraznou stopu nejen v moderních dějinách Norska, ale také v evropském a mezinárodním veřejném životě. V kondolenčním telegramu to v pátek uvedl prezident Petr Pavel. Vyjádřil v něm upřímnou soustrast novému králi Haakonovi VIII., celé královské rodině a občanům Norska. Soustrast vyjádřili i další politici.

„Král Harald V. byl mimořádnou osobností, která po více než tři desetiletí s velkou oddaností sloužila své zemi. Velmi si vážím také jeho přínosu k rozvoji přátelských vztahů mezi Norským královstvím a Českou republikou,“ uvedl v telegramu Pavel.

Panovník podle něj zanechal stopu v dějinách Norska i v mezinárodním veřejném životě. „Jsem přesvědčen, že stejně hlubokou stopu zanechá i v srdcích těch, kteří měli možnost jej poznat a kteří si budou uchovávat vzpomínku na jeho lidskost, moudrost a oddanou službu své zemi,“ dodal.

Zemřel norský král Harald V., byl nejstarším vládnoucím panovníkem v Evropě

Lítost nad odchodem norského monarchy vyjádřil také premiér Andrej Babiš. „Norsko v něm ztrácí mimořádnou osobnost a Evropa respektovaného státníka, který po desetiletí sloužil své zemi s důstojností a oddaností,“ napsal předseda vlády a vyjádřil upřímnou soustrast královské rodině i všem norským občanům.

Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že král Harald V. ztělesňoval stabilitu, integritu a hluboký smysl pro povinnost. „Po celou dobu své vlády vedl Norsko s moudrostí, důstojností a neochvějným závazkem k hodnotám, které spojují vaši společnost. Jeho oddanost veřejné službě a skutečné spojení s norským lidem mu vynesly obdiv daleko za hranicemi Norska,“ napsal norskému ministrovi zahraničí. Ocenil přínos panovníka k posílení přátelství mezi Českou republikou a Norskem.

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Podle předsedy ODS Martina Kupky odešla výrazná postava moderních evropských dějin. Připomněl rovněž panovníkovy mnohdy nelehká léta v úřadě: „Muž, který jako dítě poznal válečný exil a později se na 35 let stal symbolem stability a jednoty Norska.“

Norský král Harald V. byl hlavou norské monarchie od roku 1991, zemřel v pátek ráno v 89 letech po vleklých zdravotních problémech. Lítost nad jeho úmrtím vyjádřili panovníci Británie, Španělska, Švédska, Dánska, Nizozemska či Belgie. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho třiapadesátiletý syn Haakon VIII.

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