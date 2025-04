Autor: ČTK , iDNES.cz

Česko získalo za 20 let fungování norských fondů 11 miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů, informovalo ministerstvo financí u příležitosti uzavření třetího programového období fondů. To bylo nastavené pro roky 2014 až 2021, realizace projektů se uskutečňovala do loňska.