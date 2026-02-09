Norovirus je podle lékařů velmi nakažlivý původce střevní chřipky. Nemoc netrvá dlouho, ale k tomu, aby měl člověk nepříjemné zdravotní problémy, stačí velmi malé množství virů.
„Noroviry jsou záludné, protože útočí rychle a brutálně. Po 12 až 48 hodinách od nákazy se u nakaženého objeví silné křeče v břiše, úporný vodnatý průjem, teploty, často také opakované zvracení a bolesti svalů,“ popisuje infekci epidemiolog Roman Prymula.
Mnozí laici dosud o noroviru neslyšeli. Někteří míní, že je nový nebo že neexistuje.