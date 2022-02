KOMENTÁŘ: Modlitba za normální život. Pijte, kuřte, válejte se. Máte na to právo

Líbí se vám milé a hezké holky? Stateční, svalnatí muži? Klidně si takové vybírejte, sněte o nich ve svých snech a požadujte, aby i ve filmech byly krásné ženy a silní muži, kteří zachrání tento svět. Máte-li rádi maso, nenechte si je znechutit propagandou a s klidným svědomím si je dopřejte, kolikrát chcete a na co vám stačí rodinný rozpočet. Chcete jezdit silným benzinovým autem, které s mnoha koňmi pod kapotou utáhne těžký přívěs nebo rychle vjede do zatáček? Střádejte na ně, kupte si je, starejte se o ně a požadujte, aby je pořád u nás prodávala navzdory děsivým prognózám, které čtete v denním tisku nebo do vás tlučou z televize. Kouříte rádi? Pijete? Souložíte? Trvejte na svých zvycích a tradicích, které vás baví, naplňují a na které jste zvyklí po desetiletí.

Vaše přání a hodnoty jsou přece jenom vaše osobní soukromá norma. Klidně se dnes i zítra smějte sprostým vtipům, černému humoru, policajtům, tlusťochům, politikům i pitomcům všeho druhu.