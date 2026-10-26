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Koho Pavel ocení? Chartisty, umělce i sportovce. Máme jména možných laureátů

Robert Oppelt
Tereza Krocová
Lukáš Linhart
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  20:00

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Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. (27. října 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Už počtvrté ocení prezident Petr Pavel 28. října na Pražském hradě význačné osobnosti některým z nejvyšších českých státních vyznamenání. Kdo mezi nimi bude, je přísně tajné. Na základě informací redakce iDNES.cz, známých návrhů z Parlamentu ČR, ale i tipů sázkových kanceláří se však jména dají odhadnout.

Loni prezident ocenil 48 osobností. V souvislosti s blížícím se 50. výročím Charty 77 se spekuluje o tom, že by prezident Petr Pavel mohl státním vyznamenáním in memoriam ocenit Jiřího Dienstbiera staršího, novináře, disidenta, jednoho z prvních signatářů Charty 77 a pozdějšího ministra zahraničí. Vyznamenání by za něj mohl převzít jeho syn Jiří Dienstbier mladší, někdejší senátor za ČSSD. Ten však možné ocenění nechtěl komentovat.

Na otázku redakce iDNES.cz, zda se ve středu chystá na Pražský hrad a zda prezident nemá pro jeho otce připravený dárek, odpověděl: „Já nevím, jaké má pan prezident úmysly na osmadvacátého, to se musíte zeptat jeho.“ Na poznámku, že se o tom spekuluje, pak opět odkázal na Pražský hrad. Někdejší ministr zahraničí obdržel už v roce 2002 od tehdejší hlavy státu a přítele Václava Havla medaili Za zásluhy I. stupně.

Návrhy na ocenění na Hrad posílají Senát, Sněmovna i veřejnost a prezident pravidelně při výběru vyznamenaných k některým z těchto návrhů přihlédne.

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