Střílí se tam, varovali ji. Přesto nominovaná fotografka zamířila k fakultě

AKTUALITA: Anna Boháčová, MAFRA, a.s. / Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy | foto: Anna Boháčová, MAFRA, a.s.

Měl to být běžný pracovní den. Boháčová fotila na radnici Prahy 3, když jí zavolali z redakce, že má nasednout do auta a vyrazit k Mánesovu mostu, kde se střílí. Počáteční informace nebyly přesné. Nejprve slyšela, že střelec je na mostě, poté, že se nachází na filozofické fakultě. Smíšené byly i její pocity. Zatímco popojížděla v kolonách, pochopitelně přemýšlela nad tím, jestli to tam pro ni nebude nebezpečné.

„Z jedné strany na mě apelovali, ať tam nechodím, protože se tam střílí. Z druhé strany, ať tam jdu. Mísilo se to ve mně, neměla jsem ani přesné informace. Nevěděla jsem, jestli ten člověk je už mrtvý, nebo pořád střílí,“ popsala Boháčová.

Kvůli dopravním zácpám se do blízkosti filozofické fakulty dostala až v momentě, kdy už se vědělo, že je střelec po smrti. Díky této informaci se nemusela v okolí budovy bát pohybu. Zároveň ale předpokládala, že přijela pozdě. Policejní pásky ji zastavily už u právnické fakulty. „Ale napadlo mě, že náplavka směrem k Rudolfinu zapáskovaná není,“ popsala Boháčová, kudy se dostala do blízkosti záchranářů.

Fotoaparátem zachytila, jak policisté vyváděli z filozofické fakulty studenty a učitele s rukama nad hlavou a směřovali je do Rudolfina. Zde se o zraněné starali záchranáři. „V tom tkví ten rozdíl, v čem jsou mé fotky jiné. Dostala jsem se k sanitkám a měla možnost vyfotit záchranu přeživších studentů a učitelů,“ vysvětlila Boháčová.

Zážitek s ní velmi otřásl. V následujících dnech dokumentovala pietní místa, ať už to byl rektorát Univerzity Karlovy nebo schody před filozofickou fakultou. Nedávno se jí vzpomínky znovu vybavily.

„Vzpomněla jsem si, že jsem loni měla vánoční službu, kterou obvykle provází klid. Většinou fotíme, jak primátor rozlévá polévku, duchovní udělují požehnání nebo se rozdávají dárky. Přemýšlela jsem, co jsem tehdy dělala, protože si to přesně nevybavuju. A pak mi to došlo – stala se ta tragédie. Moje vánoční služba, která bývá plná klidu a míru, se proměnila v úplný opak. Místo toho jsem fotila smutek, tragédii a pietní místa,“ řekla fotografka.

Boháčová se focení věnuje od střední školy. Pro mediální dům MAFRA začala fotit ještě během studií v roce 2022. Už dříve získala ocenění ČTK pro mladého fotografa v Czech Press Photo za sérii „Happening k masakru v Buči“ nebo cenu Canon za aktualitu „Útok na muzeum“.

Šanci na výhru Czech Press Photo má v kategorii Aktualita. V té samé je nominován ještě Petr Topič rovněž z vydavatelství MAFRA za pokrytí povodní a Martin Divíšek z EPA Images za fotografie z Izraele po útoku 7. října.