„Odhaduje se, že plochýma nohama a deformitami nohy po ukončení růstu trpí přibližně 23 procent populace. Tento výskyt se s věkem zvyšuje, po 65. roce věku je výskyt přibližně 36 procent,“ řekl pro iDNES.cz Rastislav Hromádka z I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Tyto vady se také kombinují, takže pacient může mít obtíže s deformitami prstů i s plochou nohou zároveň.
Jedna z pacientek nebyla schopná ujít delší vzdálenost než pět metrů pro nesnesitelné bolesti plochých nohou a už ve 42 letech začala používat invalidní vozík.