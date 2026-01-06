Každý pátý Čech má nemocné nohy. Jaké jsou hlavní příčiny deformace chodidel

Bez cvičení to nejde. Spoléhat se jen na ortopedické vložky nelze. Pravidelné cvičení pomáhá nejen na ploché nohy, ale i zádům. | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
Ploché nohy, vbočené palce, kotníky a další deformace trápí stále více Čechů. Problémy s chodidly začínají už u dětí, u dospělých často končí operací nebo bolestmi celého pohybového aparátu.

„Odhaduje se, že plochýma nohama a deformitami nohy po ukončení růstu trpí přibližně 23 procent populace. Tento výskyt se s věkem zvyšuje, po 65. roce věku je výskyt přibližně 36 procent,“ řekl pro iDNES.cz Rastislav Hromádka z I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Tyto vady se také kombinují, takže pacient může mít obtíže s deformitami prstů i s plochou nohou zároveň.

Jedna z pacientek nebyla schopná ujít delší vzdálenost než pět metrů pro nesnesitelné bolesti plochých nohou a už ve 42 letech začala používat invalidní vozík.

