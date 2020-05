Pro Noční vlky zákazy neplatí. Podle policie měli rozestupy, fotky ukazují opak

„Podle nás tam nedochází ke shromáždění, které by porušovalo nařízení vlády. Ti lidé mezi sebou dodržují rozestupy, takže to není problém. A zakázané shromáždění to není. Jsme na místě jako každý rok a dohlížíme na veřejný pořádek,“ odpověděl na dotazy iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.



Nočních vlků se na místě sešly desítky, byla jich minimálně stovka. Někteří z nich neměli roušky, účastníci nedodržovali povinné dvoumetrové rozestupy. Podle policie bylo všechno podle předpisů.

Na námitku, že podle videa i fotografií je na akci více lidí, kteří stojí těsně vedle sebe, mluvčí odvětil, že „skupiny do deseti lidí mohou být u sebe.“



Podle předsedy českých Nočních vlků Marka Radkoviče setkání „bude problém, ale nedá se s tím nic dělat.“

Redakce iDNES.cz oslovila právníka Václava Vlka, podle kterého je sice ve vládních nařízeních velký zmatek, ale podobné akce by postihu uniknout neměly. „Pokud vláda myslí zákony a nařízení vážně, tak by měly orgány zahájit s organizátory správní řízení a účastníkům by měla hrozit pokuta až do výše 10 tisíc korun,“ tvrdí právník.

Noční vlci Nejstarší ruský motorkářský klub, který je známý svou blízkostí k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi.

Každoročně pořádají jízdu nazvanou Cesta vítězství, která vede z Moskvy až do Berlína.

Připomínají si tím sovětské vítězství ve druhé světové válce a památku padlých vojáků Rudé armády.

ve druhé světové válce a památku padlých vojáků Rudé armády. Klub má zhruba pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem . Někteří ruští novináři však tvrdí, že jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků.

. Někteří ruští novináři však tvrdí, že jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků. Členy se mohou stát jen heterosexuální osoby mužského pohlaví, které vlastní motocykl.

Potyčka už u brány hřbitova

Na hřbitov, kde je pochováno 429 sovětských vojáků, kteří padli v květnu 1945 při osvobozování Prahy a okolí, dorazili příznivci motorkářského klubu krátce po poledni. Měli s sebou ruské a české vlajky. Před branou hřbitova je vítala skupina odpůrců s vlajkami NATO. Obě skupiny se spolu chvíli dohadovaly, incident se však obešel bez fyzických potyček.



Sympatizanti se poté shromáždili u pomníku vojákům Rudé armády, kde položili květiny a věnce. Z reproduktorů hrály ruské písně. Následovaly proslovy účastníků, mluvil i poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD). Mimo jiné kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Uvedl však také, že členové klubu dnes nepřijeli uctít jen památku sovětských padlých vojáků, ale i těch francouzských, britských nebo jugoslávských.



Policisté hrozí pokutami za nedodržování opatření

Vláda s účinností od 24. dubna nařídila, že na veřejně dostupných místech může být nejvíce deset osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu. Lidé také musejí zachovávat odstup od jiných nejméně dva metry.



Policie na svém webu uvádí, že podle krizového zákona mohou lidé v nejzávažnějších případech za nedodržování vládních nařízení pokutu až do výše dvou milionů korun. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby až do tří milionů.

„Policisté kontrolují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují na veřejnosti nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje, zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob a také to, zda lidé dodržují nařízenou karanténu a jiné další úkoly. Apelujeme na občany, aby si už skutečně uvědomili, že tím, že nedodržují nařízení vlády, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe, ale také své blízké a ostatní spoluobčany,“ uvedla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová



V souvislosti s porušováním vládních nařízení na akci portál iDNES.cz oslovil i politickou reprezentaci. Od předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka z ČSSD, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše ze stejného hnutí nám dosud nepřišla odpověď.

Pražský primátor Pirát Zdeněk Hřib k akci Nočních vlků řekl: „Nechci nikomu upírat možnost slavit konec druhé světové války po svém. Některé jejich způsoby však považuji za krajně nevkusné a znevažující pietní místa. Myslím, že by se konec druhé světové války měl oslavovat jako vítězství dobra nad zlem a ne jako dobytí území, což je pojetí, které jejich jízda symbolizuje.“

Policisté řešili stovky prohřešků „běžných lidí“

V pátek se konalo uctění památky obětí druhé světové války i na pražském Vítkově. Počty přítomných byl však proti jiným letům značně omezen. Politici na místo přijížděli tak, aby se nepotkali.



Během Velikonoc policisté denně řešili stovky prohřešků souvisejících s porušováním opatření proti šíření koronaviru, oproti běžnému víkendu zaznamenali až stoprocentní nárůst přestupků. Nejčastěji to bylo shlukování lidí ve skupinkách, popíjení alkoholu na veřejnosti nebo nenošení roušek.

Úřady řešily také to, že hradní kancléř Vratislav Mynář zabijačku ve své hospodě. Podle kancléře bylo potřeba prase zabít, protože bylo nemocné a zemřelo by, uvedl portál Blesk.cz. Přestože Mynář obstaral pro účastníky testy na koronavirus, hygienická stanice o události nevěděla. Policisté to však vyhodnotili jako přestupek. Informovali hygieniky, kteří rozhodnou o případné sankci.