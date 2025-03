Poslanci plánují pozdější noční klid. „Upřednostnili jste festivaly,“ říká opozice

„Dali jste přednost obcím a festivalům před občany,“ uvedla Ivana Mádlová (ANO), která prosazovala ponechání současné zákonné úpravy spolu s dalšími poslanci nejsilnějšího opozičního hnutí.

Pokud bude nová úprava schválena, podle Rudolfa Salvetra (ODS) se bude možné posunutí doby nočního klidu týkat celého území obce, nikoli jen jednoho místa. „Současná úprava je naprosto dostatečná“, soudí. Za alibismus odtržený od běžného života pak označil Salvetr argument, že v případě posunutí začátku nočního klidu se bude posunovat i jeho ranní konec.

Byť jde o poslaneckou novelu, ředitel odboru veřejné správy ministerstva vnitra Miroslav Veselý zdůraznil, že cílem nebylo rozvolňovat noční klid. Navrhovaná úprava je podle něho srozumitelnější a jednodušší, vypouští také možnost zkrácení nočního klidu pro rodinné akce. „Pouze říkáme, že chceme umožnit obcím, aby zhodnotily podmínky a nastavily je ve prospěch občanů,“ uvedl Veselý.

Dobu nočního klidu zákon vymezuje od 22:00 do 6:00. Obec nyní může obecně závaznou vyhláškou stanovit jen výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je tato doba kratší nebo se nemusí dodržovat. Nově navrhovaná úprava i takovou pravomoc obcím v pozměněné podobě zachovává.

Sdílení policie, CzechPointu i dopravy

Společenství obcí by podle novely mohlo založit například společnou obecní policii. Mohlo by se stát kontaktním místem veřejné správy CzechPoint, platformou při plánování veřejné dopravy a pořizování společného plánu dopravní obslužnosti území nebo by se mohlo zapojit i do zajišťování veřejného opatrovnictví. Předloha předpokládá, že by kvůli tomu vznikly kanceláře společenství obcí jako obdoby obecních úřadů.

Společenství obcí je dosud koncipováno jako dobrovolný svazek obcí svého druhu. Může vypomáhat členským obcím při zajišťování správních činností včetně přenesené působnosti pomocí sdíleného, tedy takzvaného létajícího úředníka.

Správní výbor podpořil pozměňovací návrhy, podle kterých by společenství mohlo získat akreditaci pro vzdělávání úředníků a dostalo pravomoci v regionálním rozvoji a v místním plánování.

Podporu většiny členů získaly i některé další úpravy předlohy. Patří k nim přenesení souhlasu s odvoláním tajemníků krajských úřadů a pražského magistrátu z ministra vnitra na ministerstvo vnitra a možnost přenosu veřejného opatrovnictví na jinou obec prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.