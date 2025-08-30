V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční

Nejvyšší srážkové úhrny zaznamenala v noci na sobotu stanice Borová Lada na Prachaticku, kde napršelo 57 litrů vody na metr čtvereční. V nedalekém Vimperku to bylo 49 litrů. Na výšce hladin řek a potoků se ale noční déšť projevil jen minimálně. „Problémy působil intenzivní déšť pouze v oblastech s větším podílem zastavěných ploch,“ uvádí ČHMÚ.
Středočeští hasiči měli v noci na sobotu zhruba 80 zásahů kvůli bouřkám. Šlo většinou o odstraňování spadlých stromů. Na dálnici D10 odčerpávali vodu, informovali na síti X.
„Pro tuto noc bylo nejoblíbenější činností hasičů odstraňování popadaných stromů, a to ve 37 případech. Aby to nikomu nebylo líto, tak události byly po kraji rozloženy rovnoměrně a nelze tak říci, kde bouřky úřadovaly více,“ uvedli hasiči.
V noci na sobotu vydatně pršelo v podobné oblasti jako v pátek ráno a dopoledne. V součtu tak v úzkém pásu od Šumavy do Libereckého kraje spadlo od pátečního rána 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně to bylo i více, například stanice Borová Lada naměřila 78 litrů, a v Orlíku nad Vltavou na Písecku dokonce 91 litrů vody.
|
Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků
V jiných částech Česka byly úhrny výrazně nižší. „Bohužel zůstalo i mnoho míst, kde spadlo jen pár kapek nebo nepršelo vůbec,“ uvádějí meteorologové. K regionům bez výraznějšího deště podle nich patřily kraje Olomoucký a Jihomoravský i části Vysočiny a Jihočeského kraje.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
V sobotu bude podle předpovědi ČHMÚ oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami či bouřkami. Večer začne v Čechách srážek od západu ubývat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty v sobotu odpoledne budou mezi 19 až 24 stupni, na východě a jihovýchodě může být až 26 stupňů Celsia. Na východě Česka mohou srážky ojediněle doznívat ještě v neděli ráno.