„Pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder,“ napsali meteorologové. Teplotní rekordy i tropické teploty nad 30 stupňů Celsia zaznamenává Česko od středy minulého týdne. O víkendu na některých místech teplota překročila 40 stupňů a v sobotu i v neděli padl nový absolutní český teplotní rekord – 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku.
Tropická byla noc na pondělí na 48 procentech měřicích stanic. Teplota pod 20 stupňů Celsia neklesla na 129 z celkových 269 stanic. V noci na neděli to bylo na 40 procentech stanic a v noci na sobotu přibližně na pětině.
Kolem 5:00 se v pondělí ráno teploty nejčastěji pohybovaly mezi 19 a 24 stupni Celsia, ojediněle klesly až ke 17 stupňům. „Našla se i místa, kde vůbec neklesly pod 25 stupňů Celsia, například v centru Prahy,“ uvedl ČHMÚ.
V pražském Klementinu teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v Praze-Karlově zůstala nad 26 stupni. Na dalších dvou pražských stanicích, na Floře a ve Kbelích, neklesla pod 25,5 stupně.
Výrazněji se během noci ochladilo pouze v horských oblastech, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. „Nejnižší teplota byla naměřena na šumavské Kvildě-Perle, kde bylo osm stupňů Celsia. Mezi stanicemi do nadmořské výšky 600 metrů bylo nejchladněji v Teplicích nad Metují-Zdoňově, kde teplota klesla na 14,8 stupně,“ uvedli meteorologové.
Po historicky nejteplejším víkendu se během týdne začne postupně ochlazovat. Dnešek ale bude ještě velmi horký. Na západě a severozápadě Čech meteorologové očekávají maxima kolem 29 stupňů Celsia, ve zbytku Čech většinou 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat okolo 25 stupňů Celsia.
Meteorologické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.