Letošní rozpočet neodpovídá realitě, některé výdaje jsou podhodnocené, tvrdí NKÚ

  9:04
Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala uvedl, že například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje jsou podhodnocené. Naopak nadhodnocené jsou podle úřadu odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek.
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19. listopadu 2025)

Hostem pořadu Rozstřel je Miloslav Kala, prezident NKÚ.
Hostem pořadu Rozstřel je Miloslav Kala, prezident NKÚ.
Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu, uvedl Kala ve stanovisku NKÚ ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu za letošní první pololetí. Podle ministerstva financí (MF) však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.

Rozpočet v pololetí skončil schodkem 152,4 miliardy korun. Meziročně se schodek snížil o 26,2 miliardy korun, a to hlavně vlivem růstu daňových příjmů a pojistného na sociální zabezpečení. Na celý rok je schválený schodek 241 miliard. Výdaje rozpočtu naproti tomu vzrostly pouze o 2,5 procenta. „Hospodaření státního rozpočtu v 1. pololetí 2025 zůstalo schodkové, avšak tempo prohlubování deficitu bylo mírnější než ve stejném období loňského roku,“ konstatuje NKÚ.

Minus 232,4 miliardy. Ministerstvo odhalilo hospodaření státu, Stanjura se pochválil

Ke konci pololetí vzrostl státní dluh na 3,504 bilionu korun. Výdaje na jeho obsluhu si vyžádaly 47,8 miliardy korun, což je meziročně téměř o pět miliard víc. K příjmům z prodeje emisních povolenek Kala podotýká, že pro letošní rok počítá rozpočet s příjmy 30 miliard, ale skutečnost za první pololetí byla jen 6,5 miliardy. „Vzhledem k úrovni cen emisních povolenek očekáváme, že příjmy z emisních povolenek v roce 2025 budou stejně jako v roce 2024 zaostávat za rozpočtovým plánem,“ míní.

„Příjmová strana návrhu letošního státního rozpočtu byla posuzována Výborem pro rozpočtové prognózy, který je označil za realistické, byť k některým dílčím titulům, jako byly právě příjmy z emisních povolenek, se vyjádřil rezervovaně,“ reagovalo MF. Připomnělo však, že odhad příjmů z prodeje emisních povolenek převzalo od ministerstva životního prostředí.

V případě nesouladu ohledně dotací na obnovitelné zdroje energie MF uvedlo, že potřebnou částku vláda dodala během roku z jiné rozpočtové kapitoly, aniž ohrozila plnění jiných rozpočtových priorit.

Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová

„Nyní, měsíc před závěrem kalendářního roku, můžeme pozorovat, že příjmová strana státního rozpočtu se naplňuje podle očekávání, výdajová strana nepociťuje nějak negativně úpravy provedené během roku rozpočtovými opatřeními a že deficit není překračován nad schválenou hodnotu,“ dodalo MF.

Kala také poukazuje na to že růst ekonomiky netáhnou investice nebo vývoz, ale spotřeba domácností. „Při jejich pověstné opatrnosti lze do budoucna takový charakter růstu hodnotit jako nepříliš spolehlivý,“ varuje prezident NKÚ. Ekonomika v pololetí rostla meziročně o 2,6 procenta a inflace v červnu představovala 2,8 procenta.

Na příští rok navrhla končící vláda Petra Fialy (ODS) schodek 286 miliard. Nová sněmovní většina jí ho ale vrátila k přepracování. Vláda se má zaměřit na příjmy rozpočtu podle novější prognózy a současně prověřit některé výdaje, hlavně sociální. Lhůtu na to má do 16. prosince. Žádná schůze pro projednávání rozpočtu ještě v konci roku svolána není.

6. prosince 2025  9:27

Letošní rozpočet neodpovídá realitě, některé výdaje jsou podhodnocené, tvrdí NKÚ

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

