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Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu, zjistil NKÚ

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  7:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie měla mít podle svých plánů už před osmi lety nejméně tři nové lehké vrtulníky i dva velkokapacitní stroje pro přepravu speciálních jednotek. Ani loni v prosinci je však ministerstvo vnitra nemělo k dispozici. Nejvyšší kontrolní úřad zároveň upozornil, že hangár na hlavní letecké základně v Praze je už dvě desetiletí v havarijním stavu.

„Letitý cíl, prezentovaný hned v několika koncepcích Policie ČR, ministerstvo vnitra nesplnilo, přestože modernizaci letecké služby samo označovalo za prioritu,“ uvedl NKÚ. Kontroloři naopak kladně hodnotili nákup 70 dronů, které podle nich ministerstvo pořídilo účelně.

Kontrola zároveň zjistila, že hangár na hlavní letecké základně v Praze-Ruzyni je už 20 let v havarijním stavu. NKÚ na jeho nevyhovující stav upozornil už v roce 2006. Tehdy varoval, že může způsobit škody na uskladněné technice i ohrozit lidské životy.

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„Za tu dobu se situace nezměnila, přestože ministerstvo vnitra ve svých koncepcích už dvě desetiletí označuje rekonstrukci nebo výstavbu nového hangáru za prioritu. Investici však dosud nerealizovalo a situaci řešilo pouze dílčími, dočasnými opravami,“ uvedl NKÚ.

Podle úřadu má policejní letecká služba nyní k dispozici 15 vrtulníků s průměrným stářím 20 let, přičemž některé slouží už více než 32 let. Přestože ministerstvo vnitra v letech 2021 až 2025 vynaložilo na leteckou službu 1,3 miliardy korun, 97 procent této částky připadlo na běžný provoz. Na investice šlo pouze 44 milionů korun, za které resort pořídil například simulátor pro výcvik pilotů nebo drony.

Protože ministerstvo v roce 2018 nepořídilo plánované lehké vrtulníky, nevytvořilo podle NKÚ podmínky pro zajištění nepřetržité 24hodinové pohotovosti ani pro rozšíření nočních letů, jak předpokládala už Koncepce Policie ČR do roku 2020. Letecká služba má totiž stále k dispozici pouze jeden vrtulník schopný létat v noci. „Její akceschopnost je tak nadále omezena,“ konstatuje NKÚ.

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Kontroloři připomněli, že během jejich prověrky sice probíhalo zadávací řízení na nákup 11 lehkých vrtulníků s dodáním do roku 2030, podle koncepce letecké služby do roku 2032 však mělo ministerstvo toto řízení zahájit už v roce 2023 a smlouvu uzavřít o rok později.

Ministerstvo podle NKÚ nesplnilo ani cíl zajistit dostatečnou přepravní kapacitu. Policie má zatím k dispozici pouze vrtulníky s kapacitou až 13 cestujících a nosností pět tun. Chybějí jí stroje schopné přepravit až 25 osob a unést náklad o hmotnosti 12 až 15 tun.

„Na akce, jako byl například zásah proti střelci v Uherském Brodě, kdy bylo potřeba přepravit celou policejní jednotku, je tak zatím nutné nasadit dva vrtulníky,“ uvedl NKÚ. Připomněl útok z roku 2015, při němž pachatel zastřelil osm lidí.

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