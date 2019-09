Právník stomatologem. NKÚ kritizuje bezúčelnou podporu zaměstnávání mladých

Operační program Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ) rozdělil přes 1,3 miliardy a korun a má za cíl zvýšit zaměstnanost lidí ve věku 15-29 let. Zapojilo se jich 10 tisíc. Nezaměstnanost této skupiny je dlouhodobě pod průměrem EU, od roku 2013 klesla na 6,7 procenta.



Národní kontrolní úřad (NKÚ) poznamenal, že v rámci strategie nazvané Evropa 2020 si ČR dala za cíl snížit nezaměstnanost právě mladých lidí o třetinu oproti roku 2010 a tohoto cíle se podařilo dosáhnout již v roce 2015.



NKÚ kritizuje to, že ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nereagovalo na ekonomický vývoj a změny na trhu práce. Program začal v době, kdy doznívala světová hospodářská krize, program však stále i v následujících letech poskytoval stejné prostředky na podporu zaměstnanosti. Na změny na trhu práce podle NKÚ reagovalo až v letošním roce během kontrol, které úřad prováděl.

„Při rozdělování podpory MPSV nastavilo cíle nedostatečně, na což jej upozornila u dvou projektů i hodnoticí komise. Nejde tak podle nich vyhodnotit, jestli projekty splnily svůj účel,“ uvádí NKÚ v tiskové zprávě.



„MPSV s tímto striktním hodnocením NKÚ nesouhlasí. Investice do mladých považuje za důležitou součást politiky zaměstnanosti,“ ohradilo se ministerstvo.



Cílem programu bylo zvýšení odpovědnosti a přístup k práci, snížení průměrné délky evidence mezi nezaměstnanými nebo snížení podílu nezaměstnaných mladých na trhu práce.S tím, že v ČR je míra nezaměstnanosti u této skupiny je nízká MPSV souhlasí.

Tvrdí však, že tito lidé jsou skupinou, která velmi citlivě reaguje na výkyvy na trhu práce a hrozí u nich mnohem více dlouhodobá nezaměstnanost. Své tvrzení dokládá tím, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v porovnání s celkovou nezaměstnaností relativně vysoká. Podle ministerstva je aktuálně bez práce před 40 tisíc lidí ve věku do 29 let a z toho 3 tisíce mladistvých, kteří by měli stále být s ohledem na jejich věk ještě ve škole.

Právníka poslali do zubní ordinace, tvrdí NKÚ

Letošní kontrola zkoumal tři projekty v Ústeckém kraji. Jako problematický označil NKÚ například přístup Úřadu práce ČR, který projekty financované z operačního projektu, realizoval. Úřad práce měl například s účastníky pracovat intenzivněni než s běžnými žadateli o práci a měli jim poskytovat rozsáhlejší poradenství, což se však nedělo.

Kontroloři z NKÚ také zjistili, že někteří účastníci projektu podporu v rámci OPZ vůbec nepotřebovali a práci si našli sami. Někteří naopak získávali podporu ze dvou projektů najednou, což informační systém ministerstva práce nedokázal odhalit.

Lidé, kteří pracovali na místech dotovaných z programu mohli také pracovat i někde jinde a podle NKÚ byly kontroly Úřadu práce spíš formální. Odhalili také zařazování lidí na nevhodné pozice. „Účastník projektu, který měl vysokoškolské právnické vzdělání a měl v tomto oboru i praxi, dostal dotované pracovní místo v soukromé stomatologické ordinaci,“ dodává NKÚ.

Lidé nad 25 let podporu nepotřebují, tvrdí NKÚ

Kontrolní úřad tvrdí, že lidé nad 25 let již nejsou na trhu práce ohrožení a podpora pro tuto skupinu je zbytečná. „Proto mělo MPSV podporu cílit pouze na mladé lidi, kteří mají vícenásobné znevýhodnění, jako je tělesný hendikep, nízká kvalifikace, ohrožení sociálním vyloučením apod.“ píše NKÚ.

Také tvrdí, že neleze říci, zda projekty byly efektivní a ministerstvo nenastavilo žádná měřitelná kritéria.

Ministerstvo však s tím nesouhlasí. „Je třeba upozornit, že ÚP ČR nezaměstnanost statisticky sleduje a zveřejňuje podle jednotlivých věkových skupin. Je tedy nezpochybnitelnou skutečností, že se nezaměstnanost mladých snižuje,“ tvrdí a dodává, že zákon neumožňuje Úřadu práce sledovat další profesní kroky uchazečů po odchodu z jeho evidence.

Ministerstvo uvádí, že lide zapojení do projektu pracují v tzv. společensky účelných pracovních místech SÚPM a v projektech krajů s dotovanými místy. „Ve výstupech těchto klíčových aktivit je vždy uváděno, jakým způsobem a jaký konkrétní počet osob se aktivity zúčastní. To, že je osoba z cílové skupiny umístěna na SÚPM nebo dotované místo, znamená, že je v pracovním procesu a došlo jak ke zvýšení zaměstnanosti, tak ke zvýšení praxe,“ stojí v tiskovém prohlášení MPSV.