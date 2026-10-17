NKÚ nabere 16 nových zaměstnanců kvůli ostraze budovy. O policejní ochranu přišel

Zřízení nových pracovních míst souvisí s letošním rozhodnutím vlády, která kontrolnímu úřadu odebrala policejní ochranu, takže si ji musí NKÚ zajistit sám. Kontrolní úřad s tímto krokem vlády nesouhlasil. „NKÚ zajistí ochranu objektu vlastními zaměstnanci, protože spolupráci se soukromým sektorem vyhodnotil jako rizikovou a v daných lhůtách nerealizovatelnou,“ uvedla mluvčí.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v červenci uvedl, že návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy policie. Nově by policie měla podle usnesení zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky.
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Se zvýšením počtu pracovních míst o 16 počítá i návrh rozpočtu NKÚ na příští rok. Objem peněz na platy zaměstnanců se podle návrhu rozpočtu zvyšuje o 28 milionů korun. Na platy zaměstnanců ostrahy však podle mluvčí úřad peníze nedostal. „V návrhu rozpočtu NKÚ na rok 2027 jsou tato pracovní místa zahrnuta, odpovídající finanční prostředky na výdaje na platy a související náklady však nejsou vyčleněny,“ uvedla. Je podle ní zapotřebí 14,6 milionu korun.
„Ministerstvo financí trvá na tom, že tato změna bude provedena formou přesunu prostředků v rámci rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad z provozních výdajů do výdajů na platy a související náklady. Změna tedy nebude znamenat navýšení celkového rozpočtu NKÚ, ale bude na úkor jiných činností,“ popsala mluvčí.
Ministerstvo financí tuto informaci potvrdilo. „Tento krok je součástí fiskálního tlaku na provozní úspory, který se nevyhnul žádné z kapitol státního rozpočtu,“ uvedlo.
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„Navržený model vychází z dlouhodobě ověřeného personálního obsazení ochrannou službou Policie ČR, která dosud službu v objektu zajišťovala v počtu 17 policistů a jednoho vedoucího,“ řekl v pondělí členům rozpočtového výboru viceprezident NKÚ Jan Málek. Zdůraznil, že fyzická ochrana budovy musí být zajištěna nepřetržitě.
NKÚ podle mluvčí zatím oslovil bývalé policisty, kteří na NKÚ nebo v podobných objektech již sloužili. Později zveřejní inzerát a začne s náborem. Nyní připravuje vstupní pohovory s uchazeči a jedná s policií o předání a ukončení ochrany.
NKÚ již v červenci v reakci na rozhodnutí vlády uvedl, že pracuje s dokumenty v různých stupních utajení. Poukázal i na to, že jeho budovu využívají také Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ČR, které uchovávají historické fondy.