Průzkum se zabýval zpětnou zkušeností lidí ve věku 18 až 22 let. Dvě třetiny z celkových 707 dotázaných si nikotin poprvé vyzkoušely před 18. narozeninami, nejčastěji už v patnácti letech. „Je razantní rozpor mezi tím, co vyžaduje legislativa a reálnou praxí,“ uvedla odborná garantka iniciativy Alena Hricová. Podle ní je potřeba začít s prevencí nejpozději ve 13 letech.
Kde se nákup podařil?
Zdroj: STEM/MARK pro Na věku záleží
Pokud si nezletilí chtěli nikotinový výrobek sami koupit, ověření věku podle nich většinou nebylo překážkou. Téměř polovina z nich uvedla, že po nich prodejce chtěl doklad nejvýše při jednom z pěti nákupů. Naopak pravidelnou kontrolu zažilo minimum mladých. Doklad při každém z pěti nákupů uvedla jen dvě procenta respondentů. Celkem 84 procent respondentů tak označilo získání nikotinových výrobků před plnoletostí za velmi nebo spíše snadné.
„Výzkum zachycuje zpětné zkušenosti mladých dospělých, kteří už nikotin někdy vyzkoušeli. Neříká tedy, kolik všech mladých lidí nikotin užívá, ani jaký podíl prodejen porušuje pravidla,“ upozornila Zuzana Rabochová, projektová manažerka STEM/MARK. Podle ní ale výsledky ukazují rozdíl mezi tím, jak je nastavená věková hranice, a tím, jak ji mladí lidé zažívají v praxi.
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Nezletilí si koupí cigarety velmi snadno, kontroly musí přitvrdit, radí odbornice
První cigareta nemusí začít u pokladny
Nejčastěji respondenti úspěšně nakupovali v malé prodejně nebo trafice, jen zhruba desetina pak uspěla na čerpací stanici nebo v supermarketu. K první zkušenosti s nikotinem navíc často nedochází přímo při nákupu. Šest z deseti oslovených uvedlo, že jej poprvé vyzkoušeli s kamarády. Přes 35 procent pak získalo produkt přímo od nich. Právě vrstevnické prostředí tak může hrát při prvním kontaktu významnou roli.
Podle 23 procent respondentů měl hlavní vliv na vyzkoušení návykových látek stres i psychická nepohoda. „To je skutečně alarmující číslo, ale zároveň i věc, se kterou se dá pracovat. Měli bychom rozvinout prevenci duševního zdraví,“ podotkla Hricová.
V průzkumu se zároveň objevila i souvislost mezi věkem první zkušenosti a současným užíváním. Z mladých lidí, kteří nikotin poprvé vyzkoušeli před plnoletostí, jej v době výzkumu denně užívalo 39 procent. U těch, kteří začali až v 18 letech nebo později, to bylo 29 procent.
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Čtvrtina mladistvých v Česku je závislá na nikotinu. A cigarety k tomu nepotřebují
Z dat Národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v Česku, který v květnu zveřejnil Státní zdravotní ústav, vyplývá, že nikotin v některé z jeho podob užívají téměř dvě pětiny Čechů ve věku 15 až 24 let. Přibližně každý čtvrtý z nich po nikotinu sahá denně. Nejrozšířenější jsou mezi mladými elektronické cigarety.
Odborníci upozorňují nejen na riziko vzniku závislosti, ale také na další dopady nikotinu. U některých alternativních výrobků může být jeho příjem kvůli odlišnému způsobu dávkování vyšší než u klasických cigaret. Nikotin zároveň ovlivňuje kardiovaskulární systém a vývoj mozku dospívajících. Dlouhodobé kouření klasických cigaret pak výrazně zvyšuje riziko rakoviny plic.