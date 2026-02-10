Patrioti vyloučili Bartůšek kvůli poškození dobrého jména, tvrdí europoslanec ANO

  12:17
Patrioti pro Evropu (PfE) vyloučili europoslankyni Nikolu Bartůšek z důvodu poškození dobrého jména frakce, řekl lídr české delegace v této parlamentní skupině a europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek. O jejím konci v PfE informovala v pondělí předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, sama politička zvolená za Přísahu tyto informace také potvrdila.
Devětatřicetiletá Nikola Bartůšek byla dvojkou koalice Přísahy a Motoristů a...

Devětatřicetiletá Nikola Bartůšek byla dvojkou koalice Přísahy a Motoristů a byla zvolena do europarlamentu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lídr hnutí Přísaha do evropských voleb, Nikola Bartůšek. Na koaliční kandidátní...
Lídr hnutí Přísaha uspěl ve druhém kole senátních voleb na Břeclavsku. Na...
Nikola Bartůšek
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta představuje volební program, na snímku s...
„Tímto případem se zabývalo minulý týden vedení Patriotů, jehož jsem jako vedoucí delegace členem. Podle stanov skupiny z důvodu poškození dobrého jména frakce předseda frakce pan (Jordan) Bardella minulý týden v úterý inicioval proces vyloučení paní Bartůšek a byro, které má příslušnou pravomoc, rozhodlo a vyloučilo paní Bartůšek,“ uvedl Knotek.

Bližší důvody upřesnit odmítl. „Byl to obranný mechanismus frakce vzhledem k dané situaci,“ doplnil europoslanec.

Bartůšek, která v Evropském parlamentu (EP) od roku 2024 vykonává svůj první mandát, v pondělí uvedla, že se její cesty s touto skupinou v EP rozešly. Odmítla poskytnout další informace o svém odchodu, nyní bude nezařazenou poslankyní.

Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu. Naše cesty se rozešly, uvedla

Za svého působení v pravicové frakci několikrát nepodpořila současnou Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové v hlasování o důvěře. V posledních týdnech také vystupovala proti unijní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur.

Antonín Staněk, který se do EP také dostal za hnutí Přísaha, sdělil, že nemá v úmyslu ve frakci PfE končit. „O vyloučení kolegyně jsem se dozvěděl na plenárním jednání frakce a to bez dalších podrobností. Kolegyně se mnou na toto téma nemluvila,“ doplnil Staněk. Knotek potvrdil, že frakce vůči žádnému jinému českému europoslanci proces vyloučení nezahájila.

Frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele stojí šéf francouzského krajně pravicového Národního sdružení Bardella, je nyní třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Má nyní 84 členů.

Nikola Bartůšek se chce v europarlamentu věnovat migrační a návratové politice

Členy frakce bylo od začátku sedm europoslanců z hnutí ANO (Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Jana Nagyová a Jaroslava Pokorná Jermanová), Filip Turek za Motoristy a Nikola Bartůšek za Přísahu.

Martin Hlaváček nedlouho po zvolení oznámil, že se ze závažných osobních důvodů neujme druhého mandátu, nahradil ho tedy Tomáš Kubín. Následně loni v létě ukončil své působení v Evropském parlamentu z rodinných důvodů Ondřej Kovařík a nahradil ho Jaroslav Knot.

Filip Turek byl v loňských říjnových volbách zvolen poslancem za Motoristy, v Evropském parlamentu ho tedy nahradil bývalý ministr kultury Staněk.

25. června 2024
