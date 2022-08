Rozdělování na fakta a dezinformace je nebezpečná nálepka, tvrdí Nielsen

Širší veřejnost vaše jméno zaznamenala v souvislosti s žalobami na proticovidová opatření minulé vlády. Podal jste jich asi třináct a ve čtyřech z nich uspěl.

Čísla teď nejsem schopen potvrdit. Návrhy jsme podávali sami a připojovali se ke spoustě řízení. Myslím, že těch stížností bylo ještě víc.

Co vás přimělo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Už když jsem v tom březnu, dubnu 2020 začal vystupovat proti těm opatřením, tak důvod nebyl primárně covid, ale protože dvacet let dělám advokacii a najednou jsem začal sledovat, že se právo začíná lámat někde, kde by se lámat nemělo.

Začaly se objevovat věci, které neměly nastat, ať už plošná uzavírka provozoven, uzavírka okresů, uzavření škol, diskriminace neočkovaných. To jsou všechno věci, které jsou z právního hlediska pro mě naprosto nepřijatelné. Po těch dvou letech práce, kdy jsme zjistili, že soudy nejsou schopny účinně poskytnout lidem ochranu, jsem se rozhodl, že zkusím cestu politickou.

Teď máme vládu, která ke covidu přistupuje jinak než ta předchozí. Takže jen s tím, že jste člověk, který bojoval proti omezením proti covidu, si nevystačíte. S čím do Senátu chcete jít, když jste si vybral tak těžkého soupeře, jako je předseda Senátu Miloš Vystrčil?

Covid byl jen spouštěč. Poukázal na problémy, které ve společnosti máme. Začínají se objevovat tendence cenzurovat, zasahovat do právních předpisů bez širší diskuse. Chci pomoci vrátit společnost do systému právního státu, zajistit lidem účinnou ochranu před zásahy státu. Jsou snahy státu postihovat jakési takzvané dezinformace, aniž by existovala jasná představa, co to dezinformace je.

Existuje přece nesporný fakt a dezinformace, která je v rozporu s faktem.

Já si to nemyslím. Jednak má každý právo se splést a to ještě neznamená, že je dezinformátor. Druhá věc je, kdo rozhoduje o tom, co je fakt? Před necelým rokem jsme „věděli“, že dvě dávky očkování ukončí covid, dnes už víme, že tomu tak není. Pro mě rozdělování na fakta, lži, dezinformace je strašně nebezpečné nálepkování. Jsem naopak zastánce diskuse, kde mají všichni možnost se vyjádřit, a teprve tak se můžeme posunout dál.

K faktům docházíme při odborné diskuzi

Tak jistě se shodneme na tom, že hlavní město České republiky je Praha. To je fakt. Zeměkoule není placatá, to je také fakt. Dá se tedy stanovit, co je fakt a co není fakt.

Určitě, ale k těm faktům docházíme na základě odborné diskuse. A ta tady prostě dlouhodobě chybí.

Vy jste také mluvčí Charty 2022. Když za minulého komunistického režimu vznikla Charta 77, bylo mi pět let a vám pouhý rok. A Charta 77 vznikla proto, že jsme žili v nesvobodné zemi. Teď ale přece nežijeme v nesvobodné zemi.

To záleží na tom, jak se na to díváte. Tendence státu rozhodovat o tom, co smíme a nesmíme dělat, se zase objevují. Totalita má různé tváře. A diskriminace skupiny lidí, uzavírání škol, místo toho, abychom rozhodovali sami za sebe, tak za nás rozhoduje stát.

Charta 2022, byť bývá někdy prezentována, že jde o vyjádření anticovidistů, ale nemá s covidem nic společného, kromě jediné věci. Cílem je upozornit na základní práva a svobody, kterých si vážíme a které bychom chtěli udržet.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek napsal na Twitteru, že nic jiného než očkování před vážným průběhem covidu neochrání a že to potvrzují i vědecké studie. „Nepodléhejte nesmyslům šířeným maily nebo na sociálních sítích, je zbytečné riskovat zdraví pro nějakého proruského trolla,“ napsal na Twitteru Válek. Ale je to doporučení, nikdo k očkování nikoho nenutí.

Vezměte si, co známe z minulosti. Slyšeli jsme, že očkování nebude nikdy povinné, ale nakonec minulá vláda povinné očkování zavedla...

Nikdy se nestalo povinným.

Bylo povinné pro určité profesní skupiny k nějakému datu. Pan ministr Válek velmi otálel s tím, jestli tu vyhlášku zruší, nebo nezruší. Myslím, že právě návrh na zrušení od skupiny senátorů ho mohl namotivovat, že vyhlášku nakonec zrušil dřív.

Očkování nemá nic společného s nemocí

Vy sám asi nejste očkován proti covidu?

Tuhle otázku nemám rád, protože je zbytečná. Očkování nemá nic společného s nemocí.

A jste tedy očkován?

Chcete to opravdu vědět? Já to zatím nechám, ať je nějaká legrace.

Myslíte, že kdyby se lidé, kteří jsou proti očkování, dozvěděli, že jste očkovaný, nevěřili by vám?

Já si to nemyslím.

Proč jste si vlastně vybral senátní obvod Jihlava? Pocházíte odtamtud?

Do toho regionu jezdím. Líbí se mi ta krajina. Jsem člověk, který rád chodí po přírodě a tam se mi to skutečně líbí.

Nedokážu říci, že je Putin válečný zločinec

Otočme list. Co říkáte tomu, co se teď děje Ukrajině od února letošního roku?

Na to se nedá říci nic jiného, než že to je šílená katastrofa.

Počíná si podle vás česká vláda správně, když dala vízum o dočasné ochraně více než 400 tisícům lidí z Ukrajiny a že pomáhá Ukrajině proti ruské agresi?

Mně tam chybí odbornost. Vadí mi, že nikdo neřekl, jaká je strategie dočasné ochrany. Naprosto všemi deseti považuji za nezbytné pomoci těm, kteří jsou dotčeni válkou, ale vláda neřekla, jestli strategie je, aby tady zůstali dlouhodobě, nebo je to skutečně dočasná ochrana

Je Putin válečný zločinec?

To vám nedokážu říci. To je právní věc. Odmítám styl vystavit lidi takové zrůdnosti, jako je válka.

Je podle vás správné, že Česká republika Ukrajině dodává zbraně?

Já si myslím, že to v tuto chvíli určitě správné není, protože jediný způsob, jak se dá ten válečný konflikt vyřešit, je nevojenský. Je to otázka jednání. Dodávkami zbraní mír nepodpoříme a je mi skutečně líto, že se nepřihlíží k těm obětem.

Myslíte ty znásilněné a zabité ukrajinské ženy a jejich děti? Oběti bombardování ve městech jako Vinnycja, Charkov, Mariupol? Mluvíte o těchto obětech té ruské agrese?

Myslím oběti války a toho, že ten konflikt trvá.

Koho byste rád viděl jako příštího prezidenta?

Z těch lidí, kteří kandidaturu oznámili nebo naznačili, nevidím nikoho úplně hvězdného. Dovedu si představit paradoxně v této pozici pana Vystrčila. V minulosti ukázal, že má schopnost do určité míry odvážně udělat určité věci na mezinárodní úrovni.

Ale aby mohl kandidovat na prezidenta, to vás nejdřív musí porazit v senátních volbách. Když prohraje v senátních volbách ve svém obvodě, tak asi těžko bude chtít kandidovat na prezidenta celé republiky.

Myslím, že to spolu nesouvisí. Jsou to dvě odlišné věci.

„Budu bojovat za hodnoty, kterým věřím“

Když jsem si hledal podklady pro rozhovor, narazil jsem náhodou na událost z listopadu 1995, kdy ČTK napsala, že hlavní slovo si na manifestaci vzal předseda pražského klubu Komunistického svazu mládeže Tomáš Nielsen a odmítl NATO jako agresivní vojenský pakt a Evropskou unii jako vládu monopolů. Byl jste to vy, nebo je to shoda jména?

Potřebujeme řešit můj životopis? Tehdy jsem tam byl se skupinou studentů. Ty informace jsou trochu zkreslené, čemu se ta demonstrace věnovala, vystupovali jsme proti válce v Jugoslávii.

Bylo to 7. listopadu 1995 a byla to podle dobových zpráv demonstrace k výročí VŘSR. Jde jen o to, zda jste to byl vy, nebo ne. Jestli je to blbost.

Blbost to není. Vlastně stejně jako tehdy i dnes budu bojovat za hodnoty, kterým věřím. Jo jo, bylo to tak.

Je podle vás správné, že je Česká republika v Evropské unii a NATO?

Pojďme to rozdělit. Severoatlantickou alianci beru jako něco, co je skutečně - a dnes je to víc a víc vidět - pojistkou bezpečnosti a tam dokonce nevidím alternativu.

Takže jste během 27 let změnil pozitivně názor na NATO.

Minimálně jsem získal nové zkušenosti díky tomu, že jsem poznal svět i z praktické stránky. Co se týče Evropské unie, nechápu názory typu „pojďme vystoupit z EU“, protože jsem právník a vystoupení z EU je složitý, dlouhodobý proces. Musíme hájit zájmy České republiky v rámci Evropské unie a udělat vše pro to, aby členské státy získaly zpátky svrchovanou kompetenci vůči EU.