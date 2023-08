Žena, která chce vzít Madurovi Venezuelu. Zakázal jí kandidovat a bojí se jí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

María Corina Machadová má už přes deset let zákaz opustit svou rodnou Venezuelu a nesmí vystupovat na největších televizních stanicích v zemi. Poté, co se vyprofilovala jako největší soupeřka Nicolase Madura pro nadcházející prezidentské volby, jí vláda zakázala kandidovat. Ani to ale nemusí stačit.